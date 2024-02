Enfin une première explication à l’intolérance au gluten ?

Son petit nom ne vous dit peut-être rien mais vous l’ingérez probablement plusieurs fois par semaine. L’additif alimentaire E551, omniprésent dans notre alimentation, favoriserait le développement de la maladie cœliaque, une intolérance au gluten. C’est ce que révèle une étude réalisée par des chercheurs de l’Inrae* en collaboration avec l’université canadienne McMaster dont les résultats ont été publiés ce mercredi dans la revue Environmental Health Perspectives.

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune liée à une intolérance au gluten (la protéine présente dans de nombreuses céréales comme le blé, le seigle et l’orge). Elle se caractérise par une inflammation de l’intestin, des douleurs abdominales et des diarrhées. Une pathologie dont la fréquence est en constante augmentation dans les pays occidentalisés sans que l’on sache vraiment pourquoi. Cette étude pourrait apporter une première piste.

Qu’est-ce que le E551 ?

Le dioxyde de silice, de son petit nom E551 donc, est un antiagglomérant existant depuis les années 1950. Il permet de conserver la fluidité des poudres alimentaires en évitant les grumeaux. Plus de 2.600 aliments contiennent cet additif tels que les soupes, épices, sucres, sels, préparations infantiles à base de céréales, cafés solubles et produits chocolatés en poudre ou encore les nouilles instantanées. « Un chiffre très certainement sous-évalué », selon Eric Houdeau, directeur de recherche dans l’unité Toxicologie alimentaire de l’Inra. Problème de taille : également utilisé lors de la production de certains aliments, tels que des pâtisseries, le E551 ne figure alors pas sur la liste des ingrédients du produit fini.

Quels sont ses effets sur notre santé ?

Lors de leur étude, les chercheurs ont nourri quotidiennement et pendant trois mois des souris avec des croquettes contenant l’additif E551 à des niveaux de dose correspondant au niveau d’exposition de l’homme. Résultat : une exposition quotidienne au E551 favorise le développement d’une inflammation intestinale, preuve d’une intolérance.

Comment l’expliquer ? « Le dioxyde de silice a un impact sur les cellules immunitaires de l’intestin, explique Eric Houdeau. L’exposition à cet additif réduit le nombre de cellules immunitaires intestinales produisant des molécules anti-inflammatoires nécessaires au maintien de la tolérance aux aliments. »

Pour résumer : la fonction du système immunitaire intestinal est de tolérer les protéines alimentaires (ce que l’on mange). Il empêche ainsi la survenue de réactions inflammatoires ou la production d’anticorps ne permettant pas de tolérer ce qu’on ingère. « Une exposition au E551 bloque ce mécanisme et créé ainsi chez l’animal un terrain de susceptibilité à une réponse immunitaire exagérée envers des protéines de l’alimentation », poursuit le directeur de recherche. « Mais ce n’est pas parce qu’on a montré le potentiel de toxicité lié au E551 chez la souris qu’obligatoirement ce sera un danger pour l’homme », nuance toutefois le chercheur.

Qui est concerné ?

En France, entre 600.000 et 700.000 personnes souffrent de la maladie cœliaque. Dans la population mondiale, 40 % des personnes présentent une susceptibilité génétique au gluten mais seulement 1 % déclare la maladie. « On suspecte qu’en plus de la susceptibilité génétique, il y ait des facteurs environnementaux pouvant participer au déclenchement de la pathologie », souligne le directeur de recherche.

Alors, que faire ?

Etant jugé sécuritaire jusqu’à présent, le E551 ne fait l’objet d’aucune valeur toxique de référence. En gros, on peut en mettre partout et dans la quantité qu’on souhaite. Mais, comme le chercheur le rappelle, plus on consomme de produits transformés, plus on est exposés à des additifs alimentaires. « Et comme par hasard, c’est aussi dans les pays les plus industrialisés et donc qui consomment le plus de nourriture transformée que l’on retrouve le plus ce type de pathologies » poursuit-il. Pas de relation causale donc mais de quoi faire tout de même attention.