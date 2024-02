Près d’une centaine de personnes se sont réunies devant la mairie de Viviez, jeudi, où 900 tonnes de batteries en lithium Li Ion ont pris feu, samedi en début d’après-midi. Le préfet y rencontrait des élus du bassin de Decazeville, afin de faire le point sur cet incendie. Les habitants de cette petite commune de l’Aveyron, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Rodez, ont demandé des explications aux autorités sur la gestion de cette crise.

La tension a rapidement nécessité l’intervention de policiers nationaux, venus en renfort de la gendarmerie. « Nous ne cachons rien », évoque le préfet, qui explique « qu’un dispositif de surveillance atmosphérique a été mis en place ». Dimanche, lors d’un point presse sur le site, il avait évoqué des « contrôles au niveau de l’air [qui] ne démontrent pas de difficulté ». Une communication corroborée par la Snam, l’entreprise classée Seveso, à laquelle appartient le centre de stockage.

« Que l’on ne vienne pas nous dire que ce n’est pas dangereux »

Mais les habitants, fortement irrités par la fumée qui se dégage du bâtiment depuis samedi, ont bien du mal à adhérer à cette version. « L’air est encore plus irrespirable, évoquait mercredi l’Adeba, une association locale de protection de l’environnement. Même les villages de la vallée du Lot ressentent une forte odeur irritante. Que l’on ne vienne pas nous dire que ce n’est pas dangereux tant pour la santé des habitants que pour notre environnement. Nous ne croyons plus les autorités et les élus qui essaient de dédouaner l’entreprise et de nous endormir ».

« On s’est fait polluer pendant quatre jours, et on doit fermer notre gueule », s’agace un habitant, dans un reportage diffusé par France 3. Alors que le stade de foot est fermé jusqu’à nouvel ordre, en raison de sa proximité avec le centre de stockage, de nombreux habitants ont récupéré des débris, retrouvés jusqu’à quatre kilomètres du lieu d’incendie. Avec l’intention de les faire analyser.

« L’information à la population a semblé pour le moins confuse et insuffisante »

« Dans la gestion d’un tel événement, la demande de transparence des citoyens est légitime », estiment le député Laurent Alexandre (LFI) et la maire d’Aubin, Christine Teulier (DVG), dans un courrier adressé aux autorités, notamment à trois ministres. Ils évoquent un « accident industriel majeur » alors que ce centre de stockage (contrairement à l’usine à proximité) n’est pas classé Seveso. « Les mesures de toxicité des fumées qui ont été annoncées comme rassurantes n’ont été prises samedi qu’en début de soirée, bien après la dispersion du nuage dense de fumée. » Dans le même temps, de très nombreux habitants se plaignaient de très fortes « irritations ».

Les deux élus s’étonnent du manque de précaution du stockage dans le bâtiment et sur la structure même du lieu de stockage de ces batteries. « Il paraît étonnant de les stocker dans un bâtiment ancien avec une grande charpente en bois qui propage l’incendie et sans autre compartimentation de sécurité. » Les deux élus, qui réclament des informations sur la « présence d’amiante » au regard de « sa date de construction », pointent un « système d’alerte (…) déficient » auprès de la population. Ils s’interrogent sur « la gestion de la crise » et estiment que « l’information à la population a semblé pour le moins confuse et insuffisante ».