Comparer attente du remaniement et diagnostic de cancer « me heurte »

Une « maladresse » d’après l’intéressée. Le signe d’une « méconnaissance », voire un « manque de respect » pour celles et ceux qui sont confrontés à la maladie. Interrogée sur sa reconduction au sein du gouvernement, la ministre déléguée aux Collectivités territoriales et de la Ruralité Dominique Faure a comparé la période d’attente de l’annonce de sa nomination à celle que traversent les personnes à qui l’on diagnostique un cancer. « C’est comme des gens à qui l’on a diagnostiqué un cancer, et qui doivent attendre quatre, cinq semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être soignés, quels risques ils ont », a-t-elle déclaré ce samedi dans l’émission Sens politique sur France Culture.

Des propos qui ont déclenché un tollé, valant à la ministre une pluie de critiques, qui a reconnu « une maladresse ». Mais qui ont aussi pu blesser des personnes qui sont ou ont été touchées par le cancer.

« Ces propos me heurtent »

En rémission d’un cancer du sein, Aurélie, 38 ans, « ne supporte pas ces analogies malheureuses. Il y avait déjà eu le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin en 2020, qui avait déclaré : "Le cancer de la société, c’est le non-respect de l’autorité". Et maintenant, ça ! En tant que personne qui a été touchée par le cancer, l’emploi de ce mot pour parler d’autre chose que de la maladie, pour qualifier une sorte de fléau de société, ou ici une attente insupportable, me heurte profondément, s’insurge la jeune femme. Cela vient souiller cette partie de nous qui a été touchée dans sa chair. Les mots ont un sens, et un poids, et "cancer" n’est à mon sens pas un mot que l’on peut employer à la légère pour désigner autre chose que la maladie. C’est une question de respect pour toutes les personnes dont la vie a été chamboulée, voire écourtée, par le cancer ».

Face à l’indignation suscitée par ses propos, Dominique Faure a tenté dimanche de calmer le jeu. « Des propos que j’ai tenus hier sur France Culture ont beaucoup fait parler. Je reconnais une maladresse. Si certains se sont sentis blessés par mes mots, je le regrette et leur présente toutes mes excuses », a-t-elle déclaré sur X.

« J’ai entendu les propos de la ministre, ainsi que ses excuses, et je pense que c’est indéniablement une grande maladresse, commente Isabelle Huet-Dusollier, directrice générale de l’association RoseUp, qui accompagne les femmes touchées par le cancer. Je ne veux pas jeter d’huile sur le feu, en revanche, ses propos témoignent d’une méconnaissance du vécu des malades. Et c’est la difficulté du cancer : tant qu’on ne l’a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte de ce que cela représente. C’est d’autant plus maladroit quant à l’objet de la comparaison : pour une ministre, attendre de savoir si on va garder son poste au sein du gouvernement est plutôt une bonne nouvelle. Alors qu’attendre un diagnostic de cancer, qui est une maladie très grave, voire mortelle, c’est évidemment angoissant et quelque chose de négatif. Cela illustre le chemin à parcourir pour faire reconnaître ce vécu au sein de la société ».

« Un moment vertigineux et extrêmement violent »

Car « si la comparaison est vraiment maladroite, dans les faits, pour les personnes en attente d’un diagnostic clair, l’attente est horrible, souligne Isabelle Huet-Dusollier. Le moment de l’annonce est vertigineux et extrêmement violent. Et on peut effectivement attendre plusieurs semaines avant de savoir de quel type de cancer il s’agit et quels traitements on va recevoir. C’est une attente interminable et terrible ».

Pour en témoigner, RoseUp a lancé début février le podcast Osons la vie, consacré à cette période. « L’annonce de la maladie est souvent vécue comme une déflagration dont l’onde de choc se répercute à différents niveaux : dans la tête, le corps, l’entourage familial, social, professionnel, rappelle l’association. Dans ce podcast, neuf femmes témoignent de ce qu’elles ont ressenti : sidération, peur, incompréhension, et un grand sentiment de solitude ». L’objectif : « faire entendre leur voix et faire passer le message qu’elles restent des femmes actrices de leur parcours de vie et de soins. Il s’agit de mieux faire comprendre ce que c’est que de vivre ce combat au quotidien, quand on est une mère, une fille, une grand-mère, une sœur, une amante, une amie, ou une femme qui travaille, et une femme qui a des rêves et des projets », explique Isabelle Huet-Dusollier.

Un accompagnement à améliorer

Et dans cette période si particulière, « il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l’accompagnement des personnes touchées par le cancer, rappelle la directrice de RoseUp. S’il existe en France un dispositif d’annonce, mis en place il y a plus de vingt ans, avec des recommandations officielles, la plupart du temps, les médecins ne sont pas formés à la communication et à la psychologie médicale. A cela s’ajoute le manque de moyens humains et financiers pour que les conditions de l’annonce, qui ont été définies dans le plan cancer, soient réellement assurées, poursuit-elle. Dans ce contexte, ce dispositif, qui n’est assorti d’aucun système d’évaluation, reste mal et inégalement appliqué ».

A ce jour, « il y a encore des gens qui apprennent leur cancer par message téléphonique une veille de week-end, ce n’est plus possible, insiste Isabelle Huet-Dusollier. C’est dramatique, parce que cela a des conséquences concrètes : la manière dont on reçoit un diagnostic de cancer a des répercussions sur la suite du parcours de soins, sur la relation de confiance nécessaire entre soignants et soignés, et forcément, sur les chances de survie. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire ».