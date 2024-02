Le parcours du combattant des parents d’enfants atteints du syndrome d’Ang

Emilie se souvient parfaitement de cet après-midi de 2021 et de ce rendez-vous médical où elle a découvert la maladie de sa fille Lola, alors âgée d’un an et demi. Après des premières analyses génétiques, il s’avère que l’enfant pourrait être atteinte du syndrome d’Angelman, annonce le médecin. Les parents n’en avaient jamais entendu parler.

« On nous a remis un prospectus pour commencer à nous préparer, même si rien n’était encore sûr », raconte cette maman de 43 ans à 20 Minutes. Ce n’est qu’après « plusieurs heures de déni », qu’Emilie ouvre le document. « Et là, c’est l’évidence. Il n’y a même pas à attendre une confirmation des examens, se remémore-t-elle. C’est un vide abyssal qui s’ouvre sous nos pieds. A aucun moment je n’avais imaginé qu’elle puisse avoir un syndrome aussi grave, dans ses perspectives de vie et d’autonomie. »

Un trouble du neurodéveloppement

Décrite pour la première fois en 1965 par le médecin britannique Henry Angelman, cette maladie génétique rare touche environ un enfant sur 15.000 en France. « C’est un trouble du neurodéveloppement, c’est-à-dire du développement du cerveau », explique Sophie-Dorothée Montagutelli, présidente de L’Association française du syndrome d’Angelman (AFSA), pédiatre et mère d’un fils de 26 ans atteint de cette maladie.

Cette pathologie est liée à la perte de fonction d’un ou plusieurs gènes au niveau du chromosome 15. « Il y a une région où seule la copie maternelle d’un gène s’exprime. Mais dans le syndrome d’Angelman, elle pose problème. Ce gène peut être manquant, ça s’appelle une délétion, le cas le plus fréquent, mais il peut aussi s’agir d’une mutation à l’intérieur du gène par exemple », précise Sophie-Dorothée Montagutelli.

Indétectable lors de la grossesse, le syndrome d’Angelman peut-être diagnostiqué lors de la première année de l’enfant, généralement à partir de 6 mois. Parmi les signes de la maladie, on retrouve des particularités sur le plan psychomoteur, un retard des acquisitions, notamment des positions assises et debout ainsi que des troubles de coordination. On observe également des troubles au niveau de l’oralité et du langage. « Ce sont des enfants qui pour la plupart n’ont pas de langage oral, en revanche ils peuvent communiquer de façon non verbale », précise la présidente de l’AFSA.

Touchés par une déficience intellectuelle souvent sévère, les enfants atteints du syndrome d’Angelman présentent également des particularités au niveau comportemental : une capacité d’attention faible, une hyperexcitabilité ou encore des sourires et des rires très fréquents. Une épilepsie est fréquemment associée, plus ou moins sévère. Seules des investigations génétiques peuvent confirmer avec exactitude le diagnostic.

« Il ne faut pas attendre, il faut intervenir précocement selon les besoins de l’enfant »

Pour Lola, il faut près d’un an et demi pour comprendre. Dès ses 9 mois, ses parents constatent des retards de développement. Ils sont aussi alertés par le personnel de la crèche de la petite fille. « Elle était dans sa bulle », précise sa mère. Lors d’une visite à l’hôpital Robert-Debré (Paris 19e) pour une maladie saisonnière, une pédiatre les oriente vers des investigations plus poussées. Il y a d’abord des prises de sang, puis deux IRM qui mettent en lumière une zone du cerveau qui ne se développe pas normalement. Ce sont les analyses génétiques qui poseront finalement le diagnostic.

Entre-temps, les parents de Lola mettent en place de nombreux soins : orthophonie, psychomotricité et kiné. « Il ne faut pas attendre, il faut intervenir précocement selon les besoins de l’enfant. C’est d’emblée un accompagnement pluridisciplinaire. Et un soutien des parents et de la fratrie s’il y en a une », souligne la présidente de l’AFSA.

« Les personnes vont rester globalement très peu autonomes et vont avoir besoin d’un environnement sécurisant et aidant tout au long de leur vie », poursuit Sophie-Dorothée Montagutelli.

« Elle est sortie de sa bulle »

Aujourd’hui, Lola a 5 ans et a fait sa première rentrée en maternelle en septembre, après quatre années de crèche. « Ça se passe hyper bien, elle est très intégrée, se réjouit Emilie. Ce sont des enfants qui sont très tournés vers les autres et sa passion c’est de voir du monde, des copains, sa famille… » Une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) est à ses côtés 24 heures par semaine. « C’est du domaine de l’exploit d’obtenir ça du premier coup », dit-elle. Ses parents observent par ailleurs les bénéfices de l’inclusion de leur fille dans une école ordinaire : « Elle progresse énormément et fait de plus en plus de choses toute seule. Elle est sortie de sa bulle ».

Si la petite fille marche et court, elle reste très dépendante de ses proches pour ses besoins du quotidien. « Elle n’a pas du tout accès à la parole mais elle arrive très bien à se faire comprendre. Elle va vous prendre la main, vous montrer la compote, tel ou tel jeu… On communique avec les yeux, elle signe un petit peu aussi : "encore", "je t’aime"… Malgré le fait qu’on parle de déficience intellectuelle lourde, ces enfants sont très malins et créatifs », souligne Emilie. Lola a même inventé son propre signe pour désigner la pâte à modeler, qu’elle affectionne particulièrement.

Il y a aussi le recours à la CAA, la « communication améliorée et alternative », comme des outils constitués de pictogrammes pour élaborer des « chemins de pensée ». « Indispensable » pour permettre à leur fille d’exprimer ses émotions et ne pas se renfermer sur elle-même, cela demande aussi beaucoup de temps aux aidants qui doivent se former eux-mêmes. Une tâche qui s’ajoute à une longue liste de soins journaliers, sans compter le parcours du combattant administratif de ces familles pour obtenir des aides et faire reconnaître le handicap de leurs enfants.

« Qu’est-ce qu’il va se passer quand elle aura 40 ans ? »

Pour Emilie, l’avenir reste le plus compliqué. Quel établissement pour Lola après la maternelle ? « Je ne pense pas qu’elle saura un jour lire ou écrire, il ne faut pas se fermer de portes mais savoir rester réaliste. Donc des structures comme le CP pour rester toute la journée à l’école assise derrière un bureau… Ce n’est pas adapté », déplore-t-elle. Il y a la possibilité de combiner école et établissements spécialisés mais cela dépend aussi des structures près de chez soi, des moyens des familles et demande une organisation complexe pour les proches. « Tout ça la société n’y pense pas, on compte sur les parents pour gérer », constate-t-elle.

Et ensuite ? « Combien de temps je serai là pour ma fille ? Qu’est-ce qu’il va se passer quand elle aura 40 ans ? Ou sera-t-elle ? Que fera-t-elle et avec qui ? », s’inquiète-t-elle.

Une grande partie des adultes se rendent dans des maisons d’accueils spécialisés ou des foyers d’accueils médicalisés. Mais les moyens et les accompagnements éducatifs développés sont inégaux selon les structures. En plus du soutien – financier grâce à des collectes de dons – et des nombreuses formations apportées aux familles, l’AFSA se bat pour faire évoluer la recherche autour de la maladie mais aussi pour développer l’accueil en EMS et les outils de communication. « Ce n’est pas parce que ces personnes ne parlent pas qu’elles n’ont rien à dire et qu’elles ne pensent pas », dit la pédiatre.

Pour le moment, Emilie préfère se concentrer sur sa petite fille, un « vrai soleil », pleine d’humour et de joie de vivre qu’elle transmet à ses proches. « Si vous côtoyez des enfants Angelman, vous êtes obligés d’être aspirés par leur énergie positive. C’est une vraie leçon de vie ». Et elle garde en tête cette note d’espoir : « Il faut réussir à dépasser le diagnostic car ils sont capables de beaucoup plus qu’on ne peut l’imaginer ».