Pourquoi si peu d’hommes ont-ils recours à la vasectomie ?

Les chiffres sont encourageants. De plus en plus d’hommes ont recours à la vasectomie en France. Cette méthode contraceptive définitive consiste à couper les canaux déférents, empêchant ainsi le passage des spermatozoïdes. Une opération qui s’effectue sous anesthésie locale en une dizaine de minutes et qui est remboursée par l’Assurance maladie. En France, près de 31.000 hommes ont eu recours à cette stérilisation en 2023, selon une étude publiée le 12 février par l’Assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). C’est 15 fois plus qu’il y a douze ans.

Si cette pratique prend de l’ampleur, elle reste néanmoins marginale dans l’Hexagone. Au Royaume Uni, 21 % des hommes étaient vasectomisés en 2008. Au Québec, un tiers des hommes de plus de 50 ans ont eu recours à cette opération. Pourquoi la France est-elle autant à la traîne ?

Une légalisation plutôt récente

La première raison est avant tout légale. La vasectomie n’a été autorisée qu’en 2001. « Les hommes ne savaient même pas que cela existait avant », souligne Antoine Faix, chirurgien urologue. Ce serait donc avant tout une question d’habitude… et de patience. « En Angleterre, toutes les générations d’hommes ont recours à la vasectomie, assure le médecin ayant travaillé outre-Manche. Comme leur père et leur grand-père avant eux, ils savent qu’ils vont y passer un jour. »

En France, la contraception pèse encore quasi exclusivement sur les femmes. « La contraception a longtemps été la chasse gardée des gynécologues et des sages-femmes, estime Antoine Faix. La visibilisation de la vasectomie passe aussi par une prise de parole des médecins eux-mêmes ». Aujourd’hui, le bouche-à-oreille compense la faible médiatisation. « Je vois des hommes qui en ont entendu parler par des proches et qui arrivent à deux, avec un frère ou un cousin, pour se renseigner », témoigne le médecin.

Vue comme une atteinte à la virilité

Mais le manque d’attrait pour ce type de contraception dépasse le simple manque de visibilité. Parce que la fertilité masculine est associée à la puissance, la vasectomie reste perçue comme une atteinte à la virilité. Et les idées reçues fusent à son sujet. Elle diminuerait la libido, compliquerait l’érection et rendrait plus difficile, voire impossible, l’éjaculation. Faux et archifaux selon les urologues.

« Le volume de sperme évacué est le même qu’avant et aucun souci n’a non plus été observé du côté de l’orgasme », assure Charlotte Methorst, chirurgienne urologue. Contrairement aux idées reçues, les hommes vasectomisés continuent à produire des spermatozoïdes et leur fonction sexuelle n’est pas affectée. « C’est la raison pour laquelle je n’utilise pas le terme de stérilisation mais plutôt de contraception, poursuit Antoine Faix. Il ne s’agit pas d’une castration. »

Pas de lien entre vasectomie et cancer de la prostate

Une autre croyance semble freiner le recours à cette contraception masculine. Celle d’une corrélation entre vasectomie et cancer de la prostate. De multiples études contradictoires ont été réalisées sur le sujet. « Les résultats les plus positifs montrent que la corrélation est faible et qu’il n’y a pas de mécanisme biologique convaincant », considère la chirurgienne. L’association minime s’expliquerait davantage par le fait que les hommes vasectomisés sont davantage suivis médicalement que les autres et donc plus à même d’être diagnostiqués.

Autre peur remontée par les urologues : la douleur. « Les hommes de 35 ans n’ont pas l’habitude d’aller chez le médecin et le testicule étant sensible, ils redoutent d’avoir mal », confirme Antoine Faix. Pour rassurer ses patients, l’urologue insiste sur le côté peu invasif de l’opération et sur l’anesthésie locale. « Je peux même proposer très occasionnellement une légère anesthésie générale si cela les rassure. » Les risques de complication sont très rares mais existent. « 1 % des hommes peuvent garder des douleurs de quelques semaines à quelques mois après l’opération mais aucun geste chirurgical n'a un risque zéro », considère le médecin.

La peur du regret

Comme pour la stérilisation féminine, l’argument le plus avancé reste celui de l’irréversibilité. Pourtant, contrairement à la ligature des trompes, la vasectomie n’est pas totalement définitive. « La plupart des gens pensent que c’est non réversible alors que 90 % des hommes vasectomisés peuvent obtenir une réimperméabilisation, atteste la médecin. Et il y a ensuite 70 % de chance d’obtenir une grossesse naturelle après cette opération. » Quinze ans après la vasectomie, les chances de réussite d’une réimperméabilisation sont toutefois plus faibles. Les médecins peuvent également proposer aux hommes le souhaitant de conserver leurs spermatozoïdes avant l’opération pour mettre toutes les chances de leur côté en cas de regret. Une autoconservation à vie pour moins de 50 euros par an.

Selon les deux spécialistes interrogés, de nombreux médecins n’ont pas connaissance du côté réversible de cette contraception et (pour cette raison ou une autre) refusent de pratiquer une vasectomie sur des hommes jeunes et sans enfant. Les professionnels ont le droit de le faire mais sont tenus de rediriger le patient vers un autre médecin. « Je comprends que certains collègues soient réticents, reconnaît Charlotte Methorst. Moi j’accepte de le faire même chez des patients très jeunes mais je les évalue sur trois consultations et je leur demande souvent un délai de réflexion plus long que ce qui est demandé. » Pour toute vasectomie, un délai de réflexion de quatre mois est exigé.