Comment l’homme peut-il être contaminé par son chat à la peste bubonique ?

Cas isolé ou risque de psychose : un rare cas humain de peste bubonique a été identifié il y a quelques jours dans le comté de Deschutes en Oregon, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Le patient, actuellement en cours de traitement, a probablement été infecté par son chat. « Tous les contacts proches du résident et de son animal de compagnie ont été contactés et ont reçu des médicaments pour prévenir la maladie », a expliqué le Dr Richard Fawcett, responsable de la santé du comté de Deschutes. Mais comment ce patient a-t-il pu être infecté par son chat ? Par quels mécanismes une contamination humaine par la peste bubonique est-elle possible ? Faut-il s’inquiéter dès lors qu’on a un chat ?

Une maladie toujours en circulation

Si la simple évocation de la peste bubonique fait frémir, c’est parce qu’il s’agit de la maladie qui a provoqué la peste noire, cette pandémie qui a décimé au moins un tiers de la population européenne au Moyen Âge. Beaucoup la pensent éteinte, mais elle reste aujourd’hui encore une maladie toujours en circulation. « Elle sévit toujours de nos jours en Afrique, Asie et Amérique et fait partie des maladies actuellement ré-émergentes dans le monde », souligne l’Institut Pasteur.

Si la maladie est rare dans les pays développés, « les Etats-Unis ne sont toutefois pas épargnés : des cas autochtones de peste humaine sont rapportés chaque année sur la côte ouest », rappelle l’Institut Pasteur. Selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, principale agence sanitaire fédérale, sept cas de peste chez l’homme sont recensés en moyenne chaque année aux Etats-Unis. En Oregon, le dernier cas signalé de peste bubonique remonte à 2015, selon l’administration sanitaire de cet Etat de plus de 4,2 millions d’habitants.

« Beaucoup de gens ne savent pas que la peste est endémique dans certaines parties des Etats-Unis, a déclaré au New York Times le Dr Erin Phipps, vétérinaire de santé publique au Nouveau-Mexique. Ce n’est pas une maladie du passé ».

Des contaminations humaines par voie animale

Comment ces contaminations humaines se font-elles ? « La peste est une maladie des rongeurs, principalement véhiculée par le rat, et transmise à l’homme par des piqûres de puces de rongeurs infectés », explique l’Institut Pasteur. En pratique, la peste est causée par la bactérie « Yersinia pestis », qui circule parmi diverses populations de rongeurs sauvages. Ensuite, les puces qui se nourrissent de rongeurs infectés peuvent transmettre la peste à d’autres animaux, notamment les chats. Si ces animaux de compagnie sont infectés en chassant un rongeur infecté ou par une piqûre de puce contaminée, ils peuvent alors transmettre la maladie à l’homme.

« Depuis 1977, 407 chats au Nouveau-Mexique ont reçu un diagnostic de peste, a indiqué le Dr Phipps. Les animaux de compagnie qui chassent constituent l’un des groupes les plus à risque. Et les chats sont très sensibles à la peste, et cela peut leur être fatal », a-t-elle ajouté.

Le chat du patient américain, qui présentait des symptômes de la peste, est mort des suites de son infection, ont indiqué les autorités sanitaires locales.

Une prise en charge efficace

Chez l’homme, les symptômes de la peste se manifestent jusqu’à huit jours après la contamination, et peuvent inclure de la fièvre, des nausées, de la faiblesse, des frissons et des douleurs musculaires. Si elle n’est pas diagnostiquée à temps, la peste bubonique peut évoluer en peste septicémique – une infection de la circulation sanguine – ou en peste pulmonaire, qui affecte les poumons. Deux maladies autrement plus graves.

« Heureusement, ce cas a été identifié et traité aux premiers stades de la maladie, ce qui présente peu de risques pour la communauté », ont assuré les autorités dans un communiqué. Ainsi, quand la maladie est diagnostiquée à un stade précoce, un traitement par antibiotiques permet d’en guérir.

Et quel est le risque de contracter la peste bubonique en France ? A priori, il est très limité. Selon l’Institut Pasteur, les derniers cas humains recensés remontent à 1945, en Corse. Mais en cas de voyage dans les zones les plus touchées du globe telles que « la République démocratique du Congo, l’Ouganda, le Pérou et surtout Madagascar, qui est le pays qui recense le plus de cas humains de peste au monde (entre 250 et 500 cas par an) », le centre de recherche biomédicale recommande « d’éviter les contacts avec les rongeurs et de se protéger des piqûres de puces par des répulsifs cutanés » pour réduire les risques de contamination.