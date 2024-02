La tuberculose est-elle éradiquée en France ?

Une maladie du passé ? Eh bien, non. Un professeur de l’école maternelle de Garderose, à Libourne (Gironde) a contracté la tuberculose. Cette infection pulmonaire qui se transmet par la toux, est traitée, dans ses formes les moins complexes, avec des antibiotiques pendant plusieurs mois. Et si certains pensent la maladie éradiquée, il faut savoir qu’à l’échelle mondiale, la maladie représente encore environ dix millions de cas par an. 20 Minutes fait le point alors que les cas contacts, élèves et collègues de ce professeur, ont été pris en charge par le centre de lutte anti tuberculeuse (Clat) de Gironde.

Quels sont les derniers chiffres sur la tuberculose en France ?

A l’image des autres pays de l’Europe de l’ouest, l’incidence de la tuberculose diminue en France depuis les années 1970, avec une chute particulière des cas entre les années 1970 et 1980. Seuls 4.500 à 5.000 cas ont été enregistrés dans l’Hexagone en 2023. Les cas ont légèrement bondi en 2016 et 2017, avant de baisser en 2020, en 2021 et 2022. Une baisse que Santé publique France relie à la crise sanitaire du Covid-19.

En 2022, l'incidence de la tuberculose était en baisse de 6,9 % par rapport à 2021 mais les chiffres de 2023, encore à consolider, « montrent une inversion de la courbe d’incidence avec un retour progressif à la situation prépandémique, une tendance qui reste à confirmer », précise Santé publique France.

Existe-t-il un vaccin contre la tuberculose ?

Le vaccin BCG (bilié de Calmette et Guérin) protège contre les formes graves de la maladie. Depuis la circulaire en date du 14 août 2007, il n’est plus obligatoire pour les enfants et adolescents avant leur entrée en collectivité mais toujours fortement recommandé pour ce public, quand il est identifié comme exposé au risque de tuberculose. La naissance dans un pays avec une forte circulation de la maladie ultra contagieuse, des antécédents familiaux et les conditions de logement rentrent, par exemple, en ligne de compte.

Comment s’organise la lutte contre la tuberculose lorsqu’un cas est identifié ?

Chaque région française dispose d’au moins un centre spécialisé dans la lutte contre la tuberculose. Sous l’autorité des agences régionales de santé (ARS) et des départements, les centres mettent en œuvre des enquêtes lorsqu’un cas est repéré et assurent le suivi. C’est par des radiographies pulmonaires que sont assurés les dépistages des cas contacts après qu’un cas avéré a été mis à jour. A Libourne, à l’école maternelle de Garderose, les cas contacts, élèves et collègues du professeur souffrant de la tuberculose, ont été pris en charge par le centre de lutte anti tuberculeuse (Clat) de Gironde.