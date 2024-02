Près de trois ans après l’épidémie de Covid-19, une étude vient d’être publiée dans la revue Epidemics sur l’efficacité des mesures restrictives (confinement, couvre-feu) et de la politique vaccinale. Des chercheurs de l’université et du CHU de Bordeaux, de l’Inserm et du Centre Inria de l’université de Bordeaux, associés à des chercheurs canadiens de l’université de McGill, sont les auteurs de ce rapport. Ils ont travaillé « à partir d’un modèle mathématique et de données publiques disponibles en France par département, entre mars 2020 et octobre 2021 », expliquent-ils ce mardi, dans un communiqué.

L’étude relève « l’impact majeur des confinements et couvre-feux » et livre des chiffres précis. Le premier confinement a été le plus efficace avec une réduction de la transmission du virus de 84 %. Un couvre-feu à 18 heures était plus efficace qu’à 20 heures (réduction de 68 % contre 48 %). « Bien que les fermetures d’écoles aient eu un effet plus limité, elles ont tout de même réduit la transmission de 15 % », précise le communiqué.

Sans vaccins, près de 160.000 décès supplémentaires

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont aussi examiné différents scénarios comme une situation sans vaccin, jusqu’à la fin de la période d’analyse, soit octobre 2021. « Leurs données prédisent 159.000 décès supplémentaires et 1,48 million en plus de cas d’hospitalisation en France en l’absence de vaccination. Soit le double de décès car l’épidémie a causé 116.000 décès dans notre pays et entraîné 460.000 hospitalisations (selon l’INSEE) », mentionnent les chercheurs.

Si le vaccin avait été proposé au bout de cent jours, ce qui était au départ l’objectif de la Coalition internationale pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), 71.000 décès et 38. 000 hospitalisations auraient pu être évités, « soit près d’un tiers des décès et trois quarts des hospitalisations ». Un résultat qui met en avant « l’importance d’un déploiement rapide et précoce des vaccins », commente le professeur en santé publique Rodolphe Thiébaut, responsable de cette étude.

Enfin, une simulation a montré « qu’un confinement en France une semaine plus tôt aurait permis d’éviter 20.000 décès », rapporte le communiqué. Le chercheur en santé publique commente ces chiffres : « Le début d’une épidémie est exponentiel. C’est évidemment une décision lourde de confiner tout un pays mais ces résultats peuvent contribuer à la prise rapide de décisions dans le cadre de résurgences épidémiques. »