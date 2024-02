Le stress peut-il causer un cancer ?

«On sait que les cancers peuvent se développer à la faveur de chocs émotionnels. Et, avec Harry, l’épreuve a été très douloureuse », a déclaré l’animateur Stéphane Bern dans une interview accordée au Parisien et publiée lundi soir, à propos du cancer de Charles III. Depuis, le tweet du quotidien renvoyant vers l’article a été retiré et une mention « il n’a jamais été démontré scientifiquement qu’un choc psychologique ou émotionnel pouvait provoquer ou favoriser un cancer » a été ajouté dans le papier.

Cette croyance autour d’un lien entre stress massif et survenu d’un cancer est très répandue. Stéphane Bern n’étant pas médecin, on a contacté des oncologues pour savoir ce qu’en dit vraiment la science.

Un possible lien entre stress et système immunitaire

« Par l’intermédiaire du système immunitaire, il est possible que la santé mentale influe sur le développement des cancers », avance d’emblée Ivan Pourmir, oncologue médical à l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, et chercheur en immunologie du cancer. « Si la dépression ou des événements de stress conduisent à une immunosuppression, il est tout à fait plausible ensuite que cette immunosuppression conduise au développement de cancers patents. »

Pour comprendre, il faut déjà comprendre que le système immunitaire est essentiel pour empêcher le cancer. Pour preuve : les personnes prenant un traitement immunosuppresseur (ralentissant le système immunitaire) ou ayant des maladies avec immunosuppression, comme le Sida, ont plus de risque de développer une tumeur que les autres.

La recherche visant à montrer le lien entre psyché et cancer en est à son tout début. Des études réalisées sur des animaux montrent par exemple qu’en cas d’infection, le stress est associé à une efficacité réduite du système de défense immunitaire. Un système immunitaire défaillant pouvant donc mener à la facilitation d’un cancer. « Le stress ne serait probablement pas à l’origine du cancer mais favoriserait son développement, nuance toutefois l’oncologue. Un cancer restant microscopique ou encore asymptomatique et qui est normalement jugulé par le système immunitaire, pourrait se développer de manière explosive, à la faveur d’un stress extrême qui crée une immunosuppression. C’est une hypothèse mais c’est tout à fait plausible. »

Des études contradictoires

Mais les études réalisées à ce sujet sont contradictoires. « Si le lien a été démontré entre stress et maladies cardiovasculaires, il n’existe aucune preuve formelle en ce qui concerne le cancer, précise Natacha Naoun, oncologue médicale à l’institut Gustave-Roussy, à Villejuif (Val-de-Marne). Après, on ne peut pas totalement exclure une participation parmi d’autres facteurs de celui psychologique et il y a peut-être des choses qu’on ne comprend pas encore. »

Car les études sur le sujet sont difficiles à réaliser. Dites observationnelles, elles consistent à comparer des personnes rapportant avoir des syndromes dépressifs ou un événement de vie douloureux. Elles vont être suivies puis les chercheurs vont regarder si elles développent rétrospectivement un cancer. Des études très compliquées car soumises à de nombreux biais. Entre autres, « les personnes ayant des pathologies psychiques ou des événements de vie compliqués risquent davantage de consommer des substances carcinogènes [qui peuvent causer le cancer] telles que le tabac ou l’alcool », ajoute la médecin.

Il est donc difficile de mettre en avant le seul facteur stress indépendamment du reste, d’autant plus que « le cancer est toujours une maladie multifactorielle ». « Et les études sur le sujet portent davantage sur un stress chronique que sur un stress psychologique ponctuel », souligne Natacha Naoun. « Il est peu probable qu'une dépression ou un deuil soit la cause de la transformation cancéreuse des cellules », insiste le chercheur en immunologie. De plus, il se passe souvent des mois voire des années entre l’anomalie de la première cellule et le moment où le cancer est visible sur une imagerie. Un traumatisme, aussi puissant soit-il, ne pourrait donc donner lieu à un cancer dans les semaines qui suivent.

Ne pas exagérer le rôle du stress

« S’il s’avère que le lien existe entre état psychique et survenue du cancer, ce n’est pas une force d’association aussi importante qu’avec le tabac et le cancer du poumon », prévient toutefois le chercheur en immunologie. Mais si ce lien est à l’avenir confirmé, des psychothérapies, de l’hypnose ou de la méditation pourraient venir en complément d’immunothérapies afin de les renforcer.

Vous l’aurez compris, les chercheurs sont donc loin d’avoir complètement élucidé les choses. « A ce stade, il ne faut pas culpabiliser en se disant qu’on n’a pas le moral et que c’est sans doute cela qui explique qu’on soit tombé malade, insiste Ivan Pourmir. Il ne faut pas exagérer le rôle du stress. »