Depuis son entrée au collège, Clément, 20 ans, souffre d’épisodes dépressifs et a régulièrement des idées noires. Seul à Paris depuis l’obtention de son bac, le jeune homme obtient des notes « catastrophiques » dans un cursus sélectif d’une prestigieuse faculté parisienne. Deux mois après la rentrée, fin novembre, à bout, il fait une tentative de suicide qu’il qualifie d'« appel à l’aide ». Le Toulousain est hospitalisé dans une unité psychiatrique pendant une semaine. A sa sortie, son psychiatre lui tend une carte. Dessus, un numéro de téléphone. Celui de VigilanS.

Né en 2015 à Lille, ce dispositif hospitalier regroupe des professionnels de santé chargés d’appeler régulièrement les patients qui viennent de quitter l’hôpital après une tentative de suicide. Ils ne sont appelés que s’ils ont accepté cette démarche. Parmi les 200.000 personnes effectuant une tentative de suicide chaque année en France, 12,9 % récidivent dans l’année qui suit le geste initial et 75 % d’entre eux le feront dans les six mois suivant la première tentative, selon une étude publiée en 2019 dans la revue internationale Epidemiology and Psychiatric Sciences.

« Il n’existe pas de profil type »

Rue Cabanis, dans le 13e arrondissement de la capitale, se trouve le GHU de Paris. A l’intérieur, dans une salle, un open space avec des box et quatre écoutants. Parmi eux, Mehdi Amini, un infirmier de 45 ans dédié à VigilanS. De 9h30 à 16h30, du lundi au vendredi, il appelle les anciens patients volontaires et répond au téléphone. Dix à quinze discussions par jour, durant en moyenne 20 minutes. « Les patients sont surpris que l’hôpital revienne vers eux et s’inquiète pour eux », raconte l’infirmier. En tout, la structure écoute près de 3.500 patients, la fréquence des appels dépendant de chaque cas. « Il n’existe pas de profil type. On a des jeunes, des personnes âgées, certaines seules, d’autres entourées. Et de toutes les catégories sociales. »

Le but : évaluer cliniquement l’intensité du risque suicidaire. La personne a-t-elle de nouveau des idées noires ? Un scénario ? Une planification ? A-t-elle du soutien de la part de proches ? Des projets ? « On n’a pas de boule de cristal mais ce sont des indicateurs », estime l’infirmier, diplômé d’un DU de suicidologie. Ces éléments sont ensuite transmis au médecin généraliste ou au psychiatre qui suit le patient. « On n’est pas là pour se substituer à un suivi psychiatrique ou psychologique », tient à rappeler Mehdi Amini.

« C’est important de savoir qu’on peut compter sur quelqu’un »

Depuis sa sortie d’hôpital, Clément est appelé toutes les semaines par Thomas, son « vigilanseur ». Avec lui, le jeune homme ne se sent pas jugé. « Je peux lui dire ce que j’ai sur le cœur, il m’écoute et me comprend. » Car jugé, il l’a longtemps été. « Je me suis confié à des amis qui m’ont dit que mes tentatives de suicide étaient très égoïstes. Ce n’est vraiment pas ce qu’on veut entendre à ce moment-là. » Aujourd’hui, lorsqu’il se sent mal, le jeune homme n’hésite plus à prendre son téléphone. « Ces appels me font beaucoup de bien. C’est important de savoir qu’on peut compter sur quelqu’un. »

Lors de ces discussions, la personne sortant d’une crise suicidaire est invitée à parler de son ressenti. Mais chaque cas est différent et Mehdi a parfois au bout du fil une personne en train de faire une tentative. Il récolte alors un maximum d’informations, lui demande si elle peut prévenir un proche ou commander un taxi en direction des urgences. Dans les cas les plus graves, il appelle lui-même les secours, tout en restant au téléphone, le temps de faire « un entretien de désescalade. »

Un dispositif de six mois… ou plus

Mais il arrive parfois que le téléphone des « vigilanseurs » sonne dans le vide. Dans ce cas, ils envoient une carte postale à la personne en souffrance. « L’idée, c’est de maintenir le lien même si on n’obtient pas de réponse, explique Mehdi Amini. On leur dit qu’on s’inquiète pour eux et qu’on reste disponible si besoin. Si par chance, la carte postale est restée sur le frigo et qu’ils la voient à un moment critique et décident de nous appeler, on aura tout gagné. »

Le suivi, censé durer six mois, peut perdurer en cas de besoin. Un besoin dont a nécessité Béatrice. A sa sortie d’hôpital en novembre 2021, la séxagénaire parisienne est appelée deux à trois fois par semaine. Depuis, certains jours, la vie lui semble « pesante et compliquée ». Alors les appels se poursuivent. « Je vis seule, je n’ai pas d’entourage et très peu d’amis, donc ce soutien est vraiment précieux. Il m’arrive encore d’avoir des idées noires mais je sais que je peux les appeler. »

Des résultats prometteurs

Béatrice veut croire qu’elle ne replongera pas. « Avec ces aides, je suis soutenue au quotidien. Quand j’ai des idées suicidaires, je me dis “non”. » Et elle n’est pas la seule. Les premiers résultats de vigilanS sont prometteurs. Santé publique France, dans une évaluation réalisée sur la période 2015-2017, a comparé les patients VigilanS avec à un groupe de patients ne faisant pas partie du dispositif. Résultat : une baisse de 38 % du risque de réitération suicidaire (passage aux urgences ou hospitalisation pour tentative de suicide ou décès par suicide) dans l’année suivant leur tentative. Le dispositif lillois a depuis fait de nombreux petits. VigilanS existe désormais dans 99 départements. En tout, près de 100.000 ont été suivies.