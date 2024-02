La question de la santé mentale chez les plus jeunes est un enjeu majeur pour la France, elle qui se classe parmi les pays européens avec l’un des taux de suicide les plus hauts. Santé publique France vient de sortir son Baromètre santé pour 2021, année où l’épidémie de Covid-19 était encore au centre des préoccupations. Il révèle que 4,2 % des Français âgés de 18 à 85 ans ont pensé à se suicider durant l’année, que 6,8 % déclaraient une tentative de suicide au cours de leur vie et 0,5 % au cours des douze derniers mois écoulés.

Le résultat principal est une augmentation importante des pensées suicidaires et des tentatives de suicide au cours de la vie chez les 18-24 ans, que l’on peut observer depuis une dizaine d’années.

Une détérioration de la santé mentale des jeunes

Santé publique France a interrogé 24.514 personnes âgées de 18 à 85 ans résidant en France métropolitaine et 6.519 résidant dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) par collecte assistée par téléphone et informatique (Cati) pour son baromètre 2021. Ce travail également mené en 2000, 2005, 2010, 2014, 2017, 2020 et donc 2021 a pour objectif d’identifier les populations les plus concernées par les pensées suicidaires et les tentatives de suicide, pour les prévenir au mieux et saisir les évolutions survenues depuis plus de vingt ans.

Le Baromètre santé démontre de façon évidente la détérioration de la santé mentale des jeunes adultes observée par ailleurs à partir des données de passage aux urgences et d’hospitalisation. Il doit permettre d’ajuster et de renforcer la stratégie nationale de prévention du suicide et du renforcement des dispositifs de prise en charge, grâce à une meilleure compréhension des mécanismes qui affectent la santé mentale des plus jeunes depuis la pandémie de Covid-19.