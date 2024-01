Pour vous, les bouteilles en plastique, c’est terminé ? Racontez-nous

Perrier, Vittel, Hépar ou encore Contrex sont concernés par ce scandale. Le gouvernement d’Élisabeth Borne était au courant depuis 2021 que le groupe Nestlé Waters a recouru à des traitements interdits d’ultraviolets et de filtres au charbon actif sur certaines de ses eaux minérales pour maintenir « leur sécurité alimentaire ».

Les marques concernées, Perrier, Vittel, Hépar et Contrex, toutes propriétés de Nestlé, sont désormais « pleinement conformes au cadre réglementaire applicable en France », promet le numéro un mondial de l’eau en bouteille. Reste que selon une enquête conjointe du Monde et de Radio France, un tiers au moins des marques françaises sont concernées. Ceci sans compter que, début janvier, une étude révélait que l’eau des bouteilles contenait jusqu’à 100 fois plus de minuscules particules de plastiques, qu’estimé jusqu’ici. En utilisant une technique novatrice, les scientifiques ont comptabilisé en moyenne 240.000 fragments de plastique détectables par litre d’eau, après avoir testé le produit de plusieurs marques populaires.

Et vous, faites-vous attention à l’eau que vous buvez ? Quelles sont vos marques « sûres » ? Préférez-vous l’eau du robinet à l’eau en bouteille ? Vous cherchez la moins chère ? Celle avec un meilleur taux de magnésium ? Achetez-vous encore des bouteilles plastiques ? Est-ce que ces derniers scandales vous ont poussé à changer vos habitudes ? A changer de marque ? A lire les étiquettes ? Et pourquoi ?

