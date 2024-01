Aller à l’école rendrait-il les enfants malades ? Santé publique France publie ce mardi les résultats de la première évaluation quantitative de l’impact de la pollution de l’air dans les salles de classe d’écoles élémentaires sur la santé des enfants. Elle montre que près de 30.000 cas d’asthme seraient évitables chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans si l’exposition à plusieurs polluants était réduite. Un constat d’autant plus alarmant que l’école constitue, pour les enfants français, le deuxième milieu intérieur le plus fréquenté après le logement.

Quels polluants ont été étudiés ? Quels impacts ont-ils sur la santé des enfants ? Comment expliquer leur présence dans les établissements scolaires ? Que faire pour y remédier ? Marion Hulin, épidémiologiste à Santé publique France qui a travaillé sur ce rapport, vous explique tout.

Des cas d’asthme et de sifflements évitables

Santé publique France s’est basée sur les données de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur datant de 2016 et 2017 et s’est cantonnée à deux polluants, « les deux sur lesquelles on avait suffisamment de données pour faire le lien », explique l’épidémiologiste. Il s’agit des moisissures et du formaldéhyde, une matière retrouvée dans des meubles en contreplaqué, de la colle, de la peinture mais aussi des revêtements de murs ou de sols.

« On a croisé des données d’exposition des concentrations et des données de santé disponibles pour évaluer le bénéfice des différents scénarios de réduction des expositions », poursuit l’experte. Résultat : près de 30.000 cas d’asthme pourraient être évités chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans si l’exposition au formaldéhyde dans les salles de classe était réduite. Près de 12.000 cas de sifflements pourraient aussi être épargnés en éradiquant la présence des moisissures dans les établissements scolaires.

Les enfants particulièrement à risques

Ces polluants peuvent avoir des effets à court terme en déclenchant des symptômes d’asthme, notamment chez les personnes asthmatiques, mais aussi des effets à long terme. « Si on est exposé dans les premières années de sa vie à des moisissures, on sait aujourd’hui qu’on a un risque plus élevé de développer une pathologie de type asthmatique quand on va grandir », souligne Marion Hulin.

Si l’étude porte sur les enfants, c’est notamment parce qu’ils sont soumis à une exposition aux substances présentes dans l’air plus importante que celle des adultes. « Les enfants inspirent un plus grand volume d’air par rapport à leur poids que les adultes, explique l’épidémiologiste. Ils ont aussi des systèmes immunitaire et respiratoire immatures. »

Le choix des matériaux utilisés

Face à ce constat, que faire ? Santé publique France recommande d’ajouter des critères sanitaires et environnementaux afin de choisir les matériaux, meubles et fournitures scolaires utilisés dans les salles de classe. Cela permettrait de limiter l’exposition au formaldéhyde ou à d’autres composés organiques volatils. « On conseille aussi de ne pas mettre les enfants directement dans une salle de classe qui vient d’être rénovée », ajoute la chercheuse.

En renouvelant mieux l’air, l’exposition à ces substances diminue également. « On a fait un scénario pour voir l’intérêt de ces actions d’aération et de ventilation et on voit qu’un grand nombre de cas d’asthme pourraient être évités s’il y avait un meilleur renouvellement d’air. » Entretenir les systèmes de ventilation des classes ou inviter les enseignants à ouvrir régulièrement les fenêtres pourrait donc être bénéfique.

Prochain objectif de Santé publique France : décliner ces évaluations au niveau local courant 2024. De nouvelles études s’intéresseront également à l’impact du trafic routier à proximité des établissements scolaires en milieu urbain.