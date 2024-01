16 juillet 2021. Le médecin généraliste Michaël Rochoy, basé dans le Pas-de-Calais consulte le pass vaccinal du président Emmanuel Macron sur le site de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam). Un acte qui lui coûte encore aujourd’hui, deux ans et demi après. Ce samedi 27 janvier, le professionnel de santé a eu la mauvaise surprise d’être sanctionné de 15 jours d’interdiction d’exercer du 1er au 15 juillet de cette année. Il avait déjà été suspendu pour les mêmes faits deux semaines du 1er au 15 novembre 2023.

Interrogé par 20 Minutes, le médecin jure que ces intentions n’étaient pas mauvaises : « A l’époque, je demandais juste à ce que les médecins puissent accéder au statut vaccinal de leurs patients, une information très importante dans la prise en charge en pleine période de pandémie. En consultant les données d’Emmanuel Macron, je voulais juste prouver que c’était déjà possible sur n’importe quel citoyen, donc autant ne pas interdire les médecins de le faire pour leurs patients. C’était juste une démonstration de ''preuve par concept''. »

« Prendre les mesures nécessaires »

Le soir même, il appelle l’Elysée pour les prévenir d’un dysfonctionnement, en raison d’une erreur sur le pass vaccinal -une mauvaise date était indiquée pour la vaccination du président - et pour les alerter que les données sont disponibles à tout médecin avec un peu de jugeote « Il suffisait de connaître le nom du président, ainsi que sa date de naissance, très facilement trouvable », souligne Michaël Rochoy.

Problème, la Cnam finit par s’en mêler et envoie un courrier à une trentaine de professionnels de santé (pharmaciens, médecins et infirmiers) ayant consulté la fiche de vaccination d’Emmanuel Macron, ainsi qu’à leur ordre respectif régional, les invitant à prendre « les mesures nécessaires », toute consultation d’un statut médical étant interdite par l’ordre. « Emmanuel Macron avait annoncé avoir été atteint du covid, et avait annoncé être vacciné, ce n’était donc pas un secret médical », se défend Michaël Rochoy. Après une première sanction disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins de 15 jours de suspension en novembre 2023, le médecin décide de ne pas faire appel, souhaitant « en finir avec cette affaire et tourner la page ».

« En comparaison, Raoult ne s’est pris qu’un blâme »

Mais l’ordre national des médecins en décide autrement, et fait lui appel de la décision, « pour que soit prononcée une sanction plus importante » en octobre 2023, avant de finalement se rétracter en janvier. Problème, en raison de ce vrai faux appel, la suspension du 1er au 15 novembre est jugée comme nulle - alors que Michaël Rochoy n’avait pas exercé à cette période - et une deuxième suspension de 15 jours est alors redécrétée, entre le 1er et le 15 juillet.

Une décision purement kafkaïenne qui exaspère quelque peu le médecin, lassé de tant de rebondissements : « C’est de l’acharnement. Pour rappel, Didier Raoult ne s’est pris qu’un blâme de l’ordre des médecins après toutes ses fautes, quand moi je subis une sanction plus lourde. » Une bonne chose tout de même pour finir cette histoire rocambolesque : « J’ai reçu un énorme soutien de la grande majorité de la communauté médicale ».