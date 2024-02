Lors de sa conférence de presse du 16 janvier, Emmanuel Macron a qualifié l’infertilité de « fléau ». Et pour cause, un couple sur dix en France reste infertile après deux ans de tentative d’avoir un enfant, et la concentration de spermatozoïdes a diminué de plus de 50 % chez les hommes des pays industrialisés entre 1973 et 2011. Si la hausse de l’infertilité résulte avant tout du recul de l’âge auquel les femmes ont leur premier enfant et s’explique aussi par des causes médicales, de multiples facteurs liés à notre mode vie sont aussi pointés du doigt. Parmi eux : tabagisme, consommation d’alcool, de cannabis, alimentation déséquilibrée, obésité, mais aussi des facteurs environnementaux telle que la pollution et… les ondes ?

« Ne mets pas ton téléphone dans ta poche, ça va te rendre stérile. » Si vous êtes un homme, vous avez sûrement déjà dû entendre cette phrase. À l’occasion de la journée mondiale sans téléphone portable de mardi, on a voulu démêler le vrai du faux. Mettre son téléphone dans sa poche augmente-t-il vraiment le risque d’infertilité ?

Diminution du nombre de spermatozoïdes et utilisation du téléphone

« Un ensemble de paramètres expliquent l’infertilité, et le fait d’avoir son téléphone dans sa poche en fait probablement partie », entame Alexandra Mesner, médecin biologiste de la reproduction spécialisée en infertilité masculine. Plusieurs études effectuées sur des rats et des souris montrent en effet une relation entre la fréquence d’utilisation du téléphone et la diminution de la mobilité, de la morphologie et de la vitalité des spermatozoïdes. « S’il est difficile de faire le lien de causalité entre les deux, il existe un faisceau d’arguments qui vont tous dans le même sens et qui montrent que le fait de mettre son téléphone dans sa poche va potentialiser l’infertilité », confirme la chirurgienne urologue Charlotte Methorst.

Une étude suisse réalisée sur plus de 2.800 hommes de 18 à 22 ans lors de leur service militaire, sur une période allant de 2005 à 2018, a cherché à en savoir plus. Elle montre que les hommes utilisant leur téléphone plus de 20 fois par jour ont 30 % de spermatozoïdes en moins que ceux qui l’utilisent une fois par semaine. « De nos jours, je doute qu’il y ait beaucoup d’hommes actifs qui utilisent leur téléphone une fois par semaine », commente la biologiste. De fait, en 2023, les Français ont passé en moyenne un peu plus de 3h30 par jour sur leur téléphone, selon le rapport annuel de Data. AI. Pas rassurant donc.

Comment expliquer ce lien ? « L’intuition qu’on a, c’est que les ondes émises par les téléphones vont entraîner une rupture de la barrière entre le testicule et le sang, analyse l’urologue. Normalement, une membrane empêche certaines substances présentes dans le sang de passer dans les tubes des testicules. Quand on détruit cette barrière, on créé des anticorps antispermatozoïdes. »

Une émission d’ondes plus ou moins forte

Mais les chercheurs suisses nuancent le lien de causalité. Selon eux, les hommes utilisant leur téléphone plus de 20 fois par jour ont par ailleurs une moins bonne hygiène de vie que ceux l’utilisant une fois par semaine. « Une étude où le seul facteur de risque est l’exposition aux ondes électromagnétiques serait extrêmement complexe à mettre en œuvre », prévient Charlotte Methorst.

Par ailleurs, les chercheurs ont observé que cette baisse de la concentration en spermatozoïdes diminuait avec le temps en raison d’une modification de la composition des téléphones portables. « Les téléphones 3G émettaient 500 fois moins d’ondes que ceux en 2G », selon Alexandra Mesner.

Doit-on pour alors baisser la garde avec les smartphones nouvelle génération ? Rien de moins sûr. « Au regard de l’étude, on peut voir que plus les technologies se perfectionnent, moins les ondes sont fortes et moins l’impact sur la qualité du sperme est évident, souligne Alexandra Mesner. Cela montre bien qu’il n’y a pas que les facteurs confondants (liés au mode de vie) qui jouent et qu’il faut se protéger de ces ondes. »

La chaleur empêchant la production de spermatozoïdes

Le fait de mettre son téléphone dans la poche de son pantalon peut aussi chauffer les testicules. Et ça, ce n’est pas bon pour la production de spermatozoïdes. « Si les testicules sont situés en dehors de la cavité abdominale, c’est parce que la spermatogenèse, la production des spermatozoïdes, se fait à 34 °C » et non à 37,5 °C, explique la biologiste. Une température élevée au niveau du testicule va donc compliquer la production de gamètes. D’où la création de slips chauffants comme contraception masculine.

« Par précaution, il vaut mieux éviter de mettre son téléphone dans sa poche, conseille la médecin. C’est d’ailleurs pareil pour l’ordinateur portable sur les genoux, qui provoque aussi une hyperthermie. » Au travail, poser son téléphone sur le bureau plutôt que dans sa poche et quand on se déplace, dans son sac à dos plutôt que dans son pantalon serait donc judicieux. Et, le soir, n’oubliez pas d’éteindre votre téléphone portable. Vos spermatozoïdes (et votre sommeil) vous remercieront.