Un cri d’alarme. Une trentaine de sociétés savantes, de syndicats médicaux, représentant plusieurs milliers de professionnels de la santé, ont signé une tribune dans L’Express ce 29 janvier pour « mettre fin à la propagation de fausses informations médicales » sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes télé (CNews ou C8 par exemple). On y retrouve Alain Fischer, président de l’Académie des sciences, Dominique Deplanque, président de la Société française de pharmacologie et thérapeutique ou Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes de France.

C’est aussi le cas de Jérôme Barrière, qui a signé la tribune en tant que membre du conseil scientifique de la Société française du cancer. Sur X, ce « militant contre la désinformation médicale », comme il se décrit, a été traité « d’assassin » par Booba le 18 janvier. L’oncologue avait répondu au rappeur qui avait relayé une vidéo, reprenant une déclaration du controversé Didier Raoult, affirmant qu’il allait prouver qu’il existait un lien entre les vaccins contre la Covid-19 et la maladie de Creutzfeldt-Jakob (ce qu’aucune donnée épidémiologique ne rapporte). Pour 20 Minutes, Jérôme Barrière revient sur cet épisode et explique pourquoi il est urgent d’agir contre la désinformation médicale.

Jérôme Barrière est oncologue dans le sud-est de la France. - Jérôme Barrière

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à la rédaction de cette tribune ?

C’est un ensemble d’événements, de dérives, de propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias audiovisuels au sujet de l’hydroxychloroquine, qu’on laisse dire à des heures de grande écoute que la vaccination antiCovid provoque des AVC, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou qu’elle serait incompatible avec de la radiothérapie. C’est le fait qu’on invite Didier Raoult, qui ne représente plus que lui-même, sur des chaînes audiovisuelles sans contradicteur.

On considère, nous médecins de base et sociétés savantes, que ce n’est pas responsable que des médias puissent laisser se propager des fausses informations avec des discours antiscience, antivaccin. On tient à dénoncer ces partages inconsidérés de fausses informations médicales. On pense que c’est un enjeu important de santé publique, car il y a un risque, notamment de faire croître l’hésitation vaccinale.

Pour vous, il y a urgence à prendre en compte ce problème de désinformation médicale ?

Cela nous semble urgent effectivement, parce qu’on s’aperçoit que la désinformation médicale, elle n’est jamais gratuite. Elle a un coût en santé publique et elle rapporte de l’argent aux désinformateurs. C’est pour cela qu’on met en avant la nécessité d’appuyer le projet de loi contre les dérives sectaires [qui doit être examiné prochainement par l’Assemblée nationale] pour introduire des sanctions pour ceux qui incitent à abandonner ou dénigrer un traitement médical reconnu.

On pense que c’est très important, ce n’est pas du domaine de la controverse scientifique. On nous oppose souvent que ça va à l’encontre de la liberté d’expression. Non, la liberté d’expression, elle existe, mais ce n’est pas la liberté de dire n’importe quoi, ni d’insulter, ni de diffamer. Lorsque vous propagez des fausses informations, vous mettez en danger des gens et, ça, ce n’est pas suffisamment pris en compte. On demande aussi que les pouvoirs publics prennent à bras-le-corps cette problématique, et aussi des agences comme l’Arcom, l’Agence de régulation des télécoms. Les sanctions données à certaines chaînes pour propagation de fausses nouvelles sont très, très rares.

Booba, suivi par plus de 6,3 millions de personnes sur X, vous a traité « d’assassin ». Quelles conséquences cela a-t-il eues pour vous ?

L’affaire Booba, ça a été une sorte de catalyseur. Je lui fais remarquer gentiment, courtoisement qu’il dit des choses fausses et derrière ça prend des proportions où même un ancien professeur d’université, Didier Raoult, lui dit « Merci pour le soutien petit frère ». Et maintenant un sénateur de la République, Alain Houpert, dit « j’adore Booba ». On hallucine.

J’ai reçu énormément de messages, ce n’est pas humain. Vous ne pouvez pas lire 900 messages en une journée. Après, soit on se bâillonne, soit on prend position, soit on essaye de fédérer. On aimerait aussi que l’Ordre des médecins soutienne. Cette tribune transcende les spécialités et on est tous là pour dire on défend la science, on défend le consensus médical.

Est-ce que c’est aussi par ras-le-bol du harcèlement ?

J’ai envie de dire : le harcèlement, les insultes, la diffamation sont une conséquence du fait qu’on résiste et qu’on cherche à informer. Donc oui, c’est aussi une tribune de soutien à ceux qui s’engagent. C’est d’abord une tribune qui dénonce le mal originel, c’est-à-dire la désinformation. Sans désinformation, on n’aurait pas à contre-informer et on ne serait pas insulté. On n’est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, on est là pour dire que le mal originel, c’est la désinformation médicale.