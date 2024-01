Bientôt un simple test sanguin pour détecter la maladie d’Alzheimer ?

Bientôt, une simple prise de sang pourrait suffire. Des scientifiques de l’université de Göteborg en Suède ont expérimenté un test sanguin visant à détecter la maladie d’Alzheimer. Les résultats de leur étude ont été publiés cette semaine dans la revue américaine Jama Neurology, et ils sont prometteurs.

Moins douloureux et invasif, mais aussi moins onéreux que les tests de référence, ce test pourrait prochainement « révolutionner » le diagnostic de la maladie, se réjouissent déjà des experts. Comment ce test fonctionne-t-il ? Et quelles seraient les avancées thérapeutiques qui pourraient en découler ? 20 Minutes vous explique.

La recherche d’une protéine

Dans le cadre de cette étude, menée sur 786 personnes atteintes ou non de troubles cognitifs, les chercheurs ont eu recours au test « ALZpath p-tau217 » afin de déterminer trois groupes parmi les participants : les personnes susceptibles, moyennement susceptibles et peu susceptibles d’être atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour cela, le test cible « la protéine tau phosphorylée (p-tau217), qui est un biomarqueur sanguin spécifique de la maladie d’Alzheimer », expliquent les auteurs de l’étude.

Des travaux antérieurs menés sur cette même protéine ont montré qu’elle pouvait être utilisée pour différencier la maladie d’Alzheimer d’autres troubles neurodégénératifs, et permettre de détecter la maladie même en cas de troubles cognitifs légers. Problème : la disponibilité de ces tests pour la recherche et l’usage clinique est limitée. L’objectif des chercheurs était donc de « déterminer l’utilité du nouveau test sanguin ALZpath déjà disponible dans le commerce afin de détecter la maladie d’Alzheimer ».

Une alternative prometteuse

Si cette étude suscite autant d’enthousiasme, c’est parce que les chercheurs ont découvert que ce test sanguin offrait un très haut degré de précision, ouvrant une alternative prometteuse aux tests de référence utilisés pour poser le diagnostic de la maladie. « Ces résultats montrent qu’un test sanguin peut détecter avec précision la présence des protéines qui s’accumulent dans le cerveau et qui causent la maladie d’Alzheimer, a commenté le Pr Charles Marshall, professeur de neurologie clinique à l’Université Queen Mary de Londres, au Science Media Center. Dans la pratique actuelle, la seule façon de prouver qu’une personne a une accumulation de ces protéines dans le cerveau est de subir une ponction lombaire ou un PET-scan [une scintigraphie cérébrale amyloïde], qui ne sont disponibles que dans environ une clinique de la mémoire sur vingt au Royaume-Uni ».

Des examens très douloureux pour les patients pour ce qui est du premier, qui consiste en un « examen du liquide céphalorachidien, prélevé par ponction lombaire, à la recherche de marqueurs biologiques de la maladie », rappelle l’Assurance maladie. Et très onéreux, donc moins facilement accessible, pour le second, qui permet de « mettre en évidence une diminution du fonctionnement des zones cérébrales atteintes ».

Mais à l’avenir, « 80 % des individus pourraient être diagnostiqués sur la base d’un test sanguin sans aucune autre investigation », a assuré le Dr Ashton. Une avancée d’autant plus intéressante que « pour recevoir [les derniers traitements freinant le déclin cognitif], vous devez prouver que vous avez de l’amyloïde dans le cerveau, a poursuivi le coauteur de l’étude. Or, il est tout bonnement impossible de pratiquer des ponctions lombaires et des scintigraphies cérébrales sur toutes les personnes qui en auraient besoin dans le monde. C’est là que le test sanguin [a] un énorme potentiel ».

Une prise en charge plus précoce de la maladie

Autre avantage de ce test sanguin : il pourrait permettre un dépistage et une prise en charge plus précoces de la maladie. « Cette étude est un pas extrêmement bienvenu, parce qu’elle montre que les analyses de sang peuvent être tout aussi précises que des tests plus invasifs et plus coûteux pour prédire si une personne présente des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer dans son cerveau », s’est réjoui le Dr Richard Oakley, directeur de la recherche et de l’innovation à l’Alzheimer’s Society, auprès du Science Media Center.

Un enthousiasme partagé par le Dr Sheona Scales, directrice de la recherche de l’association britannique Alzheimer’s Research, qui rappelle au même média que « les personnes atteintes de démence sont souvent confrontées à des délais inacceptables pour obtenir un diagnostic, et avec de nouveaux traitements enfin à l’horizon, il n’a jamais été aussi important de transformer la façon dont les personnes présentant des symptômes potentiels de la maladie d’Alzheimer sont diagnostiquées ». Toutefois, relève le Dr Oakley, « nous devons mener davantage de recherches dans différentes communautés pour comprendre l’efficacité de ces tests sanguins chez toutes les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ». Mais « si ces résultats sont reproduits dans des contextes cliniques réels, la protéine tau phosphorylée (p-tau217) a le potentiel de révolutionner le diagnostic de la maladie d’Alzheimer », estime le Pr Jonathan M. Schott, professeur de neurologie au centre de recherche sur la démence au Royaume-Uni.

En France, « environ un million de personnes seraient touchées par Alzheimer », soit « 8 % des Français de plus de 65 ans qui seraient atteints en 2020 », selon la Fondation Vaincre Alzheimer, qui « estime que 225.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année » dans l’Hexagone.