Contrairement aux idées reçues, les jeunes boivent et fument de moins en moins. Une tendance observée depuis plusieurs années que les résultats de l’enquête EnCLASS publiée ce jeudi par l’OFDT (Observatoire français des drogues et des tendances addictives) viennent confirmer. L’organisme a interrogé plus de 9.500 collégiens et lycéens en 2022. Résultats : leur consommation d’alcool, de cigarettes et de cannabis a diminué. A titre d’exemple, 24 % des élèves de Terminale buvaient régulièrement en 2018, et ils ne sont plus que 8 % à le faire en 2022. Par ailleurs, 21,5 % fumaient quotidiennement il y a six ans, contre 8,2 % l’an dernier.

Les jeunes commencent également à consommer ces produits addictifs de plus en plus tardivement. Dans l’étude, 43,4 % des collégiens déclarent avoir expérimenté l’alcool en 2022, alors qu’ils étaient 60 % en 2018. Même tendance du côté du cannabis : 5,3 % des collégiens de 4e et de 3e déclarent l’avoir expérimenté en 2022, contre 6,7 % en 2018. Comment expliquer cette tendance à la baisse ? Si aucune étude d’ampleur n’a été réalisée pour comprendre les motivations de ces jeunes, des spécialistes avancent tout de même quelques pistes.

Campagne antitabac et paquet de mesures

Hausse du prix du paquet de cigarettes, instauration d’un emballage neutre, interdiction de fumer dans certains lieux publics… Le gouvernement met depuis plusieurs années les bouchées doubles pour lutter contre le tabagisme. « Il y a une réelle volonté politique de changer les choses et cela commence à porter ses fruits », analyse Karine Gallopel-Morvan, professeure des universités à l’École des hautes études en santé publique. « Certaines mesures, comme le paquet neutre, ciblent d’ailleurs directement les jeunes. »

Mais la chute de la consommation de cigarettes chez les collégiens et lycéens serait aussi une question de mode. « Il y a une baisse d’attractivité du tabac, lequel est de plus en plus perçu comme quelque chose de ringard », estime Bernard Basset, médecin spécialiste en santé publique et président de l’association Addictions France.

Une gêne vis-à-vis de la perte de conscience

Un changement de regard qui concernerait aussi l’alcool. « Les jeunes gens que je rencontre sur le terrain ne disaient jamais que l’alcool était une drogue, c’est beaucoup plus le cas aujourd’hui », illustre Guylaine Benech, consultante en prévention des conduites addictives. Et ses effets pourraient également expliquer le manque d’attrait des jeunes pour la boisson. « La sensation de perte de conscience gêne de plus en plus de jeunes, assure Karine Gallopel-Morvan. Cela peut notamment s’expliquer par les réseaux sociaux. Ils ont sûrement peur d’être filmés et que cela soit diffusé en ligne. »

Selon le président d’Addictions France, cette génération comprend mieux qu’une consommation d’alcool peut conduire à des comportements inappropriés. « La première drogue du viol, c’est l’alcool, et de plus en plus de jeunes filles et de jeunes hommes en prennent conscience. »

Un changement de regard sur l’alcool

Cette évolution passe par les jeunes eux-mêmes. « De nombreuses personnes de moins de 30 ans publient des vidéos sur YouTube, témoignent dans des médias ou écrivent des livres pour dire qu’ils ont eu un problème avec l’alcool », ajoute Guylaine Benech. Des prises de parole pouvant provoquer un déclic. « Beaucoup de jeunes se rendent aussi compte qu’ils ont subi les problèmes d’alcool d’un proche, estime la consultante. Cela ne veut pas dire mécaniquement qu’ils boiront moins, mais ça peut être le cas. »

Il faut dire que le sujet fait davantage parler de lui. On l’a vu ces derniers mois avec la médiatisation du Dry January, mais aussi avec la tribune des 48 addictologues demandant au gouvernement de soutenir le mois de janvier sans alcool. « L’Etat ne faisant rien sur ce sujet, il y a une montée en puissance de la société civile qui porte de plus en plus ses fruits », souligne Bernard Basset. Une prise de parole des professionnels et des associations qui vise également à informer sur les risques de l’alcool sur la santé, notamment du lien entre cancer et alcool. Un argument qui jouerait également sur cette baisse de consommation.

Un changement de comportement des parents

Pour expliquer cette baisse, on peut aussi regarder vers les générations précédentes. « Les jeunes commencent à boire ou à fumer parce que les adultes le font, selon Karine Gallopel-Morvan. A partir du moment où ça baisse dans la population générale, ça baisse chez les jeunes. » Et les chiffres le montrent : le nombre de fumeurs n’augmente plus, voire baisse, depuis plusieurs années en France, et la consommation d’alcool tend elle aussi à diminuer.

« Les parents d’aujourd’hui ne sont plus les parents d’hier, poursuit Guylaine Benech. Ils ont pris de l’alcool quand ils étaient ados et connaissent les risques pour les avoir pris eux-mêmes. » Selon elle, cette nouvelle génération de parents discuterait davantage avec leurs adolescents du sujet.

Une consommation toujours très élevée

« Même si on observe une baisse, les chiffres restent très élevés », tempère toutefois Guylaine Benech. A titre d’exemple : le nombre de lycéens ayant eu une alcoolisation ponctuelle importante (API) - dit autrement, une cuite - au cours du dernier mois. Il a certes baissé (passant de 43,2 % en 2018 à 34,5 % en 2022), mais reste important. « Il n’y a pas de quoi se réjouir »

D’autres chiffres viennent aussi noircir le tableau : ceux du vapotage. Si en 2018, 16,6 % des lycéens avaient vapoté au cours du dernier mois, ils sont 24,2 % en 2022. « Il y a peut-être un transfert du tabac vers le vapotage, qui est vu comme plus moderne et marrant, suppose Karine Gallopel-Morvan. C’est un phénomène inquiétant, avec la puff, les perles et sachets de nicotine sur lesquels nous n’avons pas d’indicateurs très fiables. » Une tendance à la baisse donc. Mais à relativiser.