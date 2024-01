La suspension, la semaine dernière, du projet d’implantation d’une Halte soins addictions (HSA) à Marseille l’a rappelé : les « salles de shoot » restent un sujet sensible en France. Il en existe aujourd’hui deux sur le territoire, dans le Xe arrondissement de Paris et à Strasbourg. Un chiffre bien faible si on le compare par exemple à la petite trentaine implantée en Allemagne…

Souvent, les mobilisations des riverains et l’opposition politique ont raison des projets, quand ce n’est pas l’Etat lui-même qui les stoppe. Pourtant, une évaluation positive de ces salles de consommation à moindre risque (SCMR, leur ancien nom) avait été tirée dans un rapport de l’Inserm en 2021. « Des effets positifs sur la santé¸ un rapport coût-efficacité des SCMR acceptable pour la société et une absence de détérioration de la tranquillité publique directement attribuable aux SCMR » étaient alors mis en avant. Sans que, depuis, les polémiques ne cessent. Sauf à Strasbourg, à l’inverse de Paris et Marseille donc. 20 Minutes fait le point dans ces trois villes.

A Strasbourg, « l’ambiance est bonne, ce n’est pas glauque »

Une plaque discrète à côté d’un portail donnant sur un quai relativement peu fréquenté par les piétons. Dans la capitale alsacienne, la salle de consommation à moindre risque « Argos » ne se situe pas en plein centre-ville. Pas très loin non plus, mais surtout à proximité de l’hôpital civil. « Le lieu est intéressant car nous sommes au cœur de Strasbourg, accessible par de nombreux moyens de transport et dans un environnement médical », détaille Alexandre Feltz. L’actuel adjoint à la Santé à la mairie écologiste de la ville était déjà en poste quand l’endroit a été inauguré en 2016. Non sans difficultés. « On nous disait que les places alentour allaient devenir des lieux de deal… Il y avait des tas de fantasmes. Les opposants jouaient déjà sur les peurs », se souvient-il, ravi que le sujet n’en soit désormais plus un.

Chaque année, environ « 700 personnes utilisent l’espace », d’après le directeur de l’association Ithaque qui gère les lieux, Gauthier Waeckerlé. Ils peuvent y accéder de 13 à 19 heures tous les jours, week-end compris, avec huit postes d’injection et quatre d’inhalation accessibles. « Ils viennent avec leurs produits et doivent nous dire avant ce qu’ils prennent. Deux personnes, dont un infirmier, sont permanence dans l’espace de consommation. Ça permet d’échanger, de vérifier le dosage par exemple. L’ambiance est bonne, ce n’est pas glauque du tout », poursuit-il en insistant : « On prend les consommateurs comme ils sont avec leurs pratiques, et on essaie de travailler avec eux. L’idée n’est pas de leur dire qu’on va les faire arrêter. Ils doivent nous faire confiance, sinon ils ne viendront plus. » « Notre première réussite ? C’est de ne pas les voir mourir », prolonge Alexandre Feltz.

« Ce lieu permet aussi de leur éviter d’attraper des maladies, parfois de les inscrire dans un programme de soins, mais aussi de les accompagner socialement. » Avec des éducateurs, médecins, psychiatres, tous accessibles sur place. « Cela marche au niveau sanitaire mais aussi sécuritaire, car cela réduit la consommation dans l’espace public », ajoute encore l’élu. Strasbourg a aussi été la première ville à créer des hébergements pour les utilisateurs de cette fameuse « salle de shoot ». La vingtaine de lits installée à l’étage est occupée par des résidents qui restent « en moyenne sept à neuf mois ».

A Paris, du « provisoire » qui dure

L’expérimentation continue de diviser. Du moins en apparence. Le 17 octobre 2016, sur le site de l’hôpital Lariboisière, à Paris, s’ouvrait la première salle de consommation à moindre risque (SCMR). Le dispositif, aujourd’hui renommé Halte Soins Addictions (HSA), perdure. En 2021, la ville préparait une carte de 35 sites pouvant potentiellement accueillir ces nouvelles « salles de shoot ». Quatre lieux avaient même été ciblés pour poursuivre l’expérimentation, mais la mobilisation d’associations « apolitiques », qui ont été jusqu’à saisir le Conseil d’Etat, avait fait reculer les autorités. La plus haute juridiction administrative française a finalement débouté cette demande en autorisant la poursuite de l’expérimentation en juillet 2023.

Six mois plus tard, plus d’image ni de son au sujet de ces nouvelles ouvertures, mais la salle du 10e arrondissement existe toujours. Et si elle est toujours officiellement un « dispositif d’expérimentation », la HSA fonctionne de manière « pérenne », avec une équipe de 43 professionnels (travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, psychiatre…) « Nous avons 250 passages d’usagers par jour, explique Victor Detrez, pharmacien et directeur adjoint de l’association Gaia, qui gère la salle. En grande majorité des personnes sans domicile, en situation de grande précarité, mais aussi quelques personnes insérées dans la société. »

La salle fournit un grand nombre de services, du cadrage dans la consommation à l’aide sociale en passant par un accès au droit. « Il y a bien sûr des collectifs d’opposition assez ferme, mais c’est une infime minorité ayant des porte-parole puissants. Nous dialoguons avec eux en leur expliquant qu’il y a un numéro de téléphone grâce auquel ils peuvent nous signaler des difficultés et que nous pratiquons des maraudes régulières. »

Victor Detrez vante la très bonne intégration du dispositif avec des liens forts avec la police, les autorités, les acteurs locaux et la majorité de riverains. L’association Gaia travaille même en partenariat avec la SNCF. Outre l’évaluation de l’Inserm, le professionnel rappelle que la Ville a noté une amélioration de la situation autour de la salle et appelle aujourd’hui à l’ouverture, à Paris comme ailleurs, d’autres lieux similaires.

A Marseille, le mort bouge encore

Officiellement suspendu la semaine dernière, le projet de halte soin addiction à Marseille est pour l’heure mort-né. Un avortement qui, de la gestation aux préparations de la mise au monde en ce mois de janvier, a été plus que tardif. Et c’est l’Etat qui a fini par en « tirer les conséquences », tranchant la dispute qui couvait entre pros et anti. « La concertation a fait apparaître que ce lieu ne suscitait pas un consensus suffisant pour que cette expérimentation puisse se dérouler dans les meilleures conditions », a euphémisé le préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, la semaine passée lors de ses vœux à la presse. Le projet de salle de shoot avait en effet, dès l’annonce de sa localisation, en octobre 2023, rencontré une sèche opposition des riverains, particulièrement des parents d’élèves des écoles et collèges situées à proximité, relayée par l’opposition politique à la majorité municipale de gauche.

De là, la droite locale marquait sa « victoire » avec une conférence de presse donnée devant la lourde porte cochère du 111, Boulevard de la Libération, derrière laquelle les toxicomanes devaient trouver refuge, aide et assistance. Une victoire d’autant plus symbolique pour la droite qu’elle s’est faite sur le 4e arrondissement de Marseille, territoire d’élection de Michèle Rubirola, première adjointe à la Santé et éphémère maire de la ville en 2020. Cette dernière, médecin de formation, a dénoncé dans un communiqué « l’instrumentalisation politique de ce dispositif médico-social », tout en prenant acte de la décision. La mairie a indiqué ne pas commenter davantage le dossier. Preuve qu’à Marseille, les règlements de comptes sont aussi politiques et visent les salles de shoot.

Mais le mort bouge encore. Dans une déclaration commune faite à l’issue d’une réunion tenue ce mercredi soir, les structures impliquées dans le projet ont souhaité interpeller Benoît Payan, le maire de la ville, et dénoncer son « revirement ». « Les municipalités passent et les projets HSA trépassent », résument les auteurs, rappelant que ce débat dure depuis dix ans à Marseille. Ils demandent à l’élu « d’honorer la promesse de campagne du Printemps marseillais ». Dans cette lettre ouverte, les associations soulèvent également « l’opposition opiniâtre » faite par Sophie Camard, maire Printemps marseillais des 1er et 7e arrondissements à l’installation de cette HSA dans son secteur, emplacement privilégié par les autorités préfectorales et sanitaires. Et de donner au maire de Marseille « une chance de marquer l’histoire de la politique de réduction des risques » en trouvant un lieu satisfaisant pour tous avant le 16 février.