Vous avez un peu mal à la tête, vous vous sentez fatigué et un peu irritable ? Et si vous étiez déshydraté ? Les probabilités seraient plutôt élevées : selon une récente enquête menée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observatoire des conditions de vie (Crédoc), 77 % des Français ne boivent pas suffisamment d’eau.

Pour les aider à assurer leurs besoins hydriques, plusieurs marques ont vu le jour ces dernières années et proposent des solutés de réhydratation pour boire plus et mieux. Mais que contiennent ces produits ? A qui s’adressent-ils et a-t-on tous intérêt à les adopter ?

Les Français, petits buveurs d’eau

L’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire (Anses) le rappelle : pour assurer ses besoins quotidiens, il faut « boire un minimum de 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour les adultes ». Or, souligne le Crédoc, 30 % de la population dans l’Hexagone boit moins d’un litre d’eau par jour. Pas de quoi couvrir les besoins de notre organisme, « composé à 65 % d’eau », indique le CNRS.

C’est en partant de ce constat que Théo Heude a co-fondé en 2020 la start-up Hydratis, qui propose des pastilles pour enrichir son eau et mieux s’hydrater. Un concept qu’il a défendu cette semaine dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, et qui a suscité l’engouement des investisseurs. « Avec mon associé Jérémy, on s’est rencontré il y a dix ans en Australie, raconte-t-il. On est devenus amis, on a commencé à voyager ensemble, faire des randos, la fête, du sport, et frôler à plusieurs reprises la déshydratation. C’est comme ça qu’on a découvert les solutés de réhydratation, très utiles pour toutes les situations où on a des apports inférieurs à nos besoins : que ce soit parce qu’on oublie de boire régulièrement de l’eau au travail. Ou dans toutes les situations qui peuvent entraîner un besoin en hydratation plus important et où l’on va être plus à risque d’être déshydraté : après le sport, où l’on perd beaucoup d’eau et de minéraux, ou encore en cas de gastro-entérite. Cela nous concerne tous, souligne l’entrepreneur : 75 % des Français ressentent au quotidien les symptômes d’une déshydratation sans même le savoir : mal de tête, fatigue en fin de journée ou irritabilité ».

Optimiser son hydratation

Pour optimiser son hydratation, la start-up a mis au point une gamme de pastilles à diluer dans un verre d’eau, « élaborée selon les préconisations de l’OMS pour créer des solutés de réhydratation efficaces », décrit Théo Heude. Parfum pêche, « le numéro un des ventes », fruits des bois, pastèque ou encore parfum neutre, « Hydratis n’est pas une solution pensée pour apporter du goût à l’eau, mais pour répondre à un besoin en hydratation, tout en étant facile d’utilisation et agréable à boire. On parle souvent de l’importance d’une alimentation variée, mais pas de celle d’une bonne hydratation pour la santé, qui requiert plus que de l’eau : la définition de la déshydratation c’est un déséquilibre en eau et en minéraux », insiste le jeune homme. Une définition confirmée par l’Assurance maladie.

« C’est pour cela que nos produits sont proposés en pharmacie, et formulés avec des arômes naturels et sans colorants, décrit Théo Heude. Tous présentent la même formulation : un dosage de glucose, sodium et minéraux qui, dans une certaine quantité d’eau va créer une solution hypotonique qui va être plus rapidement absorbée par l’organisme, poursuit-il, tout en contribuant à la récupération musculaire et la réduction de la fatigue ».

Une population cible

Mais en pratique, tout le monde a-t-il intérêt à recourir à ces solutés de réhydratation ? S’adressent-ils à tout le monde ? « Non, répond Raphaël Gruman, nutritionniste. Certaines personnes ne peuvent vraiment pas en prendre pour des raisons de santé, c’est le cas des patients atteints de pathologies rénales : pour eux, l’apport de minéraux tels que le potassium et le sodium est très contrôlé pour ne pas endommager leurs reins. Idem pour personnes âgées lorsqu’il s’agit de patients polymédiqués, là encore pour éviter toute interaction entre médicaments et supplémentation en minéraux en dehors d’une prescription médicale », insiste-t-il.

De manière générale, « rien ne remplace une alimentation équilibrée et une hydratation classique pour couvrir ses besoins en minéraux sans avoir à se supplémenter, notamment en variant les eaux minérales, rappelle le nutritionniste. Mais en pratique, on est souvent habitué à prendre toujours la même eau, et à ne pas en boire suffisamment, reconnaît-il. On peut ainsi rencontrer des carences en minéraux : manquer de magnésium, ce qui va se traduire par des crampes musculaires, ou encore de potassium, avec une sensation de fatigue et de faiblesse musculaire. Dans ce cas, ce type de solutés de réhydratation peut être intéressant pour répondre aux besoins en minéraux de l’organisme. En revanche, tempère Raphaël Gruman, cela ne doit pas être un gadget, ni un prétexte pour ne plus boire en se disant qu’un seul verre de ces solutions suffit à assurer son hydratation. Et je recommanderais ces dispositifs aux personnes en bonne santé ».

« Le couteau suisse de l’hydratation »

Du côté d’Hydratis, l’objectif est simple : « on veut devenir le couteau suisse de l’hydratation, résume Théo Heude, et aider tout le monde à boire mieux et plus d’eau, que ce soit au boulot, au sport ou à la maison, et même pour éviter la gueule de bois, ajoute-t-il. C’est aussi l’une des situations où nos solutés peuvent aider : l’alcool, qui est diurétique, va rapidement déshydrater l’organisme, même seulement après un verre ou deux. Prendre une pastille dans de l’eau avant de dormir aide à se réveiller en forme le lendemain matin, parce que nos solutés aident à lutter contre la déshydratation, donc contre la gueule de bois ».

Et les pastilles à diluer ont vite trouvé leur public. « Nous sommes présents en ligne et dans 3.500 pharmacies, précise Théo Heude. Mais ce mercredi, pendant la diffusion de l’émission, on a eu 4.600 % de croissance de notre chiffre d’affaires comparé à la même soirée l’année dernière. On a vendu plus de 10.000 tubes de pastilles durant la soirée, gagné 6.000 abonnés sur Instagram et reçu 500 nouvelles demandes de pharmacies souhaitant distribuer notre gamme ». Une ascension qui poursuit sa trajectoire : Hydratis prépare « d’ici la fin de l’été un nouveau soluté, indiqué dans des cas spécifiques, révèle Théo Heude sans en dévoiler la particularité. Un nouveau produit qui devrait être remboursé par l’Assurance maladie ».