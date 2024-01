Si vous avez la diarrhée depuis quelques jours, c’est peut-être… le Covid-19. Eh oui, cela vous avait possiblement échappé, mais cette perturbation intestinale fait aussi partie des symptômes du coronavirus. Et le nouveau variant JN.1, désormais majoritaire, vient le rappeler.

« On observe depuis les premiers variants que le coronavirus donne des diarrhées, rappelle Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur à la faculté de médecine de l’université de Genève. Ce symptôme semble un plus fréquent avec le nouveau variant mais il n’est pas nouveau. »

Un risque de déshydratation

Pas de panique : « cela ne va pas entraîner de formes plus graves » du Covid-19 pour autant, assure l’épidémiologiste. On le sait car le nombre d’hospitalisations reste très faible avec JN.1. Un nouveau variant qui est d’ailleurs « en période de décroissance épidémique », selon le médecin.

Peu de risques donc… sauf pour certaines catégories de la population. La diarrhée peut provoquer chez les nourrissons, les personnes âgées ou très fragiles, une déshydratation mais aussi « des malaises et des conséquences pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale », selon Benjamin Davido, médecin infectiologue et directeur médical responsable du Covid-19 à l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches.

Un risque de décompensation

La diarrhée peut aussi venir déstabiliser leur état de santé. « Parfois, les personnes âgées ne meurent pas de l’infection au Covid-19 ou d’insuffisance respiratoire, mais de décompensation de leur maladie préexistante en raison du déséquilibre d’un état de santé précaire », explique Antoine Flahault. Les médicaments pris dans le cadre d’une maladie chronique, par exemple, peuvent être difficiles à assimiler en cas de diarrhée.

« Dans ce type de cas, on voit très souvent des personnes âgées qui chutent à domicile, digèrent mal, sont patraques et se retrouvent à l’hôpital sans cette caricature de signe d’épuisement respiratoire, ajoute Benjamin Davido. A l’inverse, il peut aussi s’agir de signes initiateurs de la maladie, avant la défaillance respiratoire. »

Un risque de retard de diagnostic… et d’engorgement de l’hôpital

Selon lui, les urgentistes et médecins infectiologues connaissent parfaitement ces cas pouvant facilement être confondus avec des infections à la légionelle ou des gastro-entérites. Mais ce ne serait pas le cas des autres professionnels. « Avec tout le respect que j’ai pour mes collègues, si on est face à un patient âgé qui, dans un désert médical, appelle son médecin pour venir à domicile et lui dit qu’il a la diarrhée, le médecin ne va pas penser à un Covid-19, estime l’infectiologue. Surtout en période hivernale avec les épidémies de gastro-entérites. »

Pourtant, le diagnostic est important. S’il n’est pas posé à temps, cela peut empêcher la prise de médicaments adéquats. « On dispose désormais de traitements efficaces, souligne le médecin. Plus on fait le diagnostic précocement et plus on démarre le traitement tôt, plus on diminue le risque de se retrouver à l’hôpital. » Car même en l’absence d’insuffisance respiratoire, les personnes âgées ayant des formes quasi exclusivement gastro-entérologiques du Covid-19 peuvent finir aux urgences. Et venir « encombrer » les hôpitaux. En période de triple épidémie, grippe, Covid et bronchiolite, mieux vaut tenter d’y échapper.