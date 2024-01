Pourquoi il faut empêcher Bernard de manger de la neige

Entre ce mardi et mercredi, la France va connaître un nouvel épisode neigeux. Bon nombre de départements se couvriront ainsi d’un immaculé manteau blanc, occasionnant à coup sûr une belle pagaille sur les routes, de belles glissades sur les trottoirs et la confection de fiers bonshommes de neige. Dans tous les territoires concernés, on entendra aussi de nombreux parents enguirlander leurs gamins lorsque ces derniers auront la bonne idée de s’envoyer une boule de neige dans le cornet. Sur TikTok, certains s’amusent même à se filmer en train de se taper un plat de poudreuse aromatisée au coca façon Mr Freeze. Alors, est-ce que ça craint vraiment de manger de la neige ? On fait le point.

« Il faut raison garder, il n’y a pas de danger mortel à manger de la neige en petite quantité », tempère tout de suite le docteur Philippe Beaulieu, responsable du département qualité santé du Centre d’information sur l’eau (CI Eau). Cela ne veut pas dire qu’il faut se jeter dessus dès qu’elle tombe. « On sait qu’à l’instar de la pluie, la neige ramasse tout ce qui se trouve dans l’atmosphère avant de tomber au sol », explique à 20 Minutes un analyste du laboratoire Flandres analyses, dans le Nord. « Si l’averse de neige est de courte durée, la concentration sera forte, si l’épisode dure, les dernières couches seront moins chargées », poursuit notre interlocuteur. L’analyste ajoute que la pollution contenue dans la neige est aussi conditionnée par l’environnement. « La neige ramassée près d’une zone industrielle ou en haut d’une montagne ne contiendra sûrement pas les mêmes polluants », reconnaît-il.

« La neige, c’est de l’eau de pluie et l’eau de pluie n’est pas potable »

Pour ces raisons, il ne viendrait à l’idée de personne de boire de l’eau de pluie alors que la neige, et son blanc pur, semble inoffensive. « La neige, c’est de l’eau de pluie et l’eau de pluie n’est pas potable », martèle le Dr Beaulieu. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que ce don du ciel est maintes fois filtré et assaisonné au chlore avant de couler de votre robinet. Pour l’expert du CI Eau, l’eau non traitée, donc la neige, est chargée de plein de vilaines choses : « Il y a d’abord l’aspect microbiologique qui peut révéler la présence de virus, de bactéries ou de champignons. Mais il y a aussi des polluants chimiques, comme des métaux lourds, des pesticides, des particules fines… », détaille-t-il.

Néanmoins, ces polluants n’auront pas d’incidence sur votre santé si vous ne consommez que quelques grammes de neige très occasionnellement. C’est le sens global d’une étude menée en 2017 par des scientifiques de l’université hongroise Sapientia, en Roumanie. Après avoir collecté de la neige en deux endroits du pays et à des températures différentes (– 1° et – 17°), les chercheurs ont constaté que plus la neige est fraîche et récente, moins il y a de bactéries. « Je ne recommande à personne de manger de la neige. Je dis simplement que vous ne tomberez pas malade si vous mangez un peu », a conclu Istvan Mathe, le professeur qui a mené cette étude.

Sauf qu’au-delà de la pollution et de la microbiologie, la neige a une autre particularité qui devrait vous refroidir de la manger : sa température justement. « Le corps n’est pas fait pour absorber quelque chose d’aussi froid, cela peut créer un choc thermique et engendrer des troubles du transit voire des diarrhées », prévient le Dr Beaulieu. Le spécialiste rappelle aussi que la neige contient peu de minéraux : « Manger de la neige revient à boire de l’eau déminéralisée alors que c’est justement la présence de minéraux dans l’eau qui favorise l’hydratation », détaille-t-il.

Autrement dit, manger de la neige quand on a soif est plutôt contre productif. Privilégions donc une bonne bière pour l’hydratation (avec modération) et gardons la neige pour en faire des boules à balancer sur la voisine.