Il ne fallait pas plus d’une lettre mystérieuse pour susciter des fantasmes, alors que s’ouvre ce lundi le Forum économique mondial de Davos. Dans deux jours, mercredi, une rencontre y est prévue pour discuter « de la préparation à la maladie X ». « Cette folle table ronde », s’alarment des posts viraux sur X (l’ancien Twitter) serait destiné « à faire peur », « une nouvelle série catastrophe », où pourrait être « décidé la date de la prochaine pandémie ».

Ce n’est pas la première fois que la maladie X agite la sphère antivaccin et complotiste. En juin, une vidéo virale sur TikTok estimait que cette maladie X aurait été « inventée par l’OMS en 2018 » pour planifier la prochaine pandémie. Rien de tel, en réalité. Depuis 2018, cette maladie X figure dans la liste des maladies et agents pathogènes prioritaires pour la recherche et développement, établie par l’Organisation mondiale de la santé. Se trouve également dans cette liste le virus Ebola, le virus Zika ou le Covid-19, par exemple.

« Le monde doit être mieux préparé »

« Chacune de ces maladies a été une maladie X en son temps, ont écrit dans un éditorial du magazine scientifique Science en 2021, les épidémiologistes et responsables à l’OMS Maria Van Kerkhove, Michael Ryan ainsi que le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le risque d’émergence future est alimenté par de multiples forces, notamment le changement climatique, la modification des écosystèmes et l’urbanisation croissante. La prochaine maladie X pourrait apparaître à tout moment, et le monde doit être mieux préparé. »

Avec cette liste, il s’agit de prioriser la recherche. Mais elle « n’indique pas non plus les causes les plus probables de la prochaine épidémie », est-il précisé sur le site de l’OMS. Entre 631.000 à 827.000 virus inconnus ont la capacité d’infecter les humains, souligne une présentation de 2022 de l’OMS sur la maladie X et le défi de l’inconnu. Pour les chercheurs de l’OMS, ce pathogène X sera possiblement une maladie zoonotique, c’est-à-dire transmises aux humains par les animaux ou des insectes, et pourrait émerger dans les régions tropicales où il y a une forte biodiversité et une dégradation anthropique des terres.

Un dossier majeur de l’OMS

La maladie X désigne donc une potentielle épidémie grave, déclenchée par un agent pathogène dont « on ignore encore qu’il est à l’origine d’une maladie humaine », souligne l’OMS. Cette éventuelle pandémie pourrait causer « 20 vingt fois plus de décès que le Covid-19 », est-il relevé dans la description de l’événement sur le site du Forum économique mondial. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ou encore le président du conseil d’administration d’AstraZeneca, Michel Demaré, participent à cette conférence.

Se préparer aux prochaines épidémies, c’est un dossier majeur sur lequel travaille l’OMS, il est donc plutôt logique de voir une rencontre au menu de Davos. En ce début 2024, l’OMS travaille d’ailleurs à élaborer un cadre scientifique pour la préparation aux épidémies et aux pandémies avec un cycle de consultations prévues jusqu’en février.