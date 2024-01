Plus de 17 millions d’enfants à vacciner. En décembre, l’Unicef avait lancé une vaste campagne d’appel aux dons pour financer notamment une grande campagne de vaccination contre la rougeole. L’ONG ne cache pas son inquiétude devant l’évolution de la situation. En Europe et en Asie centrale, le nombre de cas enregistrés a été multiplié par trente en 2023 par rapport 2022, portant à 31.000 le nombre de malades déclarés l’an dernier. « Cela représente une augmentation de 3.266 % du nombre de cas enregistrés », explique l’Unicef.

Ce regain d’épidémie frappe en premier lieu le Kazakhstan et le Kirghizistan mais aussi des pays membres de l’Union européenne comme la Roumanie. Si le nombre de cas au sein de l’UE reste marginal (1.400 en 2023), il inquiète par sa progression. Dangereuse et mortelle, la rougeole provoque d’abord une forte fièvre et des yeux rouges, souvent accompagnés de points blancs dans la bouche, rappelle Le Monde. Le phénomène d’éruption cutanée qui donne son nom à cette maladie très contagieuse arrive ensuite. En 2020, plus de 6.000 personnes avaient trouvé la mort des suites de rougeole en République démocratique du Congo.

En 2019, près de 90 % des cas de rougeole étaient enregistrés chez des sujets non ou mal vaccinés. En France, toute personne âgée d’au moins douze mois et née après 1980 doit être vaccinée. La vaccination est le moyen le plus efficace pour lutter contre le regain épidémique. « Il n’y a pas de signe plus évident d’une détérioration de la couverture vaccinale que l’augmentation du nombre de cas de rougeole. Une augmentation aussi spectaculaire nécessite une attention urgente et des mesures de santé publique pour protéger les enfants contre cette maladie dangereuse et mortelle », assure Regina De Dominicis, directrice régionale de l’Unicef.

Un effort avait permis à la France de n’enregistrer que 15 cas en 2022, laissant penser qu’elle pourrait disparaître.