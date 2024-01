« Plus jamais ça. » Un peu plus de deux semaines après l’interdiction de consommation des huîtres d’Arcachon, tombée le 27 décembre pour cause de contamination au norovirus, ostréiculteurs et associations environnementales veulent comprendre comment le parc marin où reposaient les huîtres s’est retrouvé touché par les eaux usées du réseau d’assainissement. Des milliers de personnes ayant consommé les fameux coquillages ont été frappées par la gastro-entérite le soir ou au lendemain de Noël, entraînant cette interdiction de consommation, qui doit courir jusqu’au 19 janvier.

« On va voir combien de temps les gens vont mettre à consommer à nouveau des huîtres, après la levée de l’interdiction, mais il ne faut plus que cela se reproduise », prévient Thierry Lafon, ostréiculteur et président de l’Association de défense des eaux du bassin d’Arcachon (Adeba). Celui qui est également ancien président du Comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine a porté plainte contre X et contre le Siba, le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon, chargé de l’assainissement.

D’autres plaintes ont été déposées ces derniers jours, notamment par le Comité régional de la conchyliculture (CRC) des Pays-de-la-Loire, après les interdictions de commercialisation d’huîtres en Vendée et en Loire-Atlantique, pour les mêmes raisons. Le vice-président du CRC de Normandie, Patrice Rodes, a indiqué de son côté être « en discussion avec l’interprofessionnelle » au sujet d’une éventuelle plainte, après des interdictions dans le Calvados et dans la Manche.

« Des déjections humaines se sont retrouvées dans le milieu naturel »

Les ostréiculteurs se disent en effet victimes d’une pollution qui n’est pas de leur fait, l’interdiction de consommation de leurs coquillages tombant qui plus est à un moment crucial de l’année pour eux, à savoir juste avant les festivités du Nouvel an. La perte serait de l’ordre de sept millions d’euros pour les 300 ostréiculteurs du bassin d’Arcachon. Ils accusent le réseau d’assainissement d’avoir débordé et contaminé les eaux maritimes. « Pour parler clairement, des déjections humaines, chargées de norovirus, se sont retrouvées dans le milieu naturel », résume Thierry Lafon.

« J’ai déposé plainte pour dénoncer le débordement du bassin de rétention de Lanton, où des eaux brutes se sont déversées abondamment dans la nature après un envahissement par les eaux de pluie, et j’ai aussi porté plainte contre le Siba par rapport à sa politique de "l’infiltration à la parcelle" », explique ainsi Thierry Lafon. L’infiltration à la parcelle consiste à équiper chaque parcelle urbanisée du bassin d’Arcachon d’un drain pour évacuer l’eau de pluie dans le sol, qui rejoint ainsi la nappe phréatique. « C’est un choix très protecteur pour la qualité de l’eau », insiste Sabine Jeandenand, la directrice du Siba. Sauf qu’aux mois de novembre et décembre, la pluviométrie cumulée a atteint la pluviométrie ordinaire d’une année entière.

On parle même d’un épisode de pluie « centennale ». Les eaux de pluie ne s’infiltraient donc plus et ont provoqué des inondations, jusque dans les voiries, et ont fini par « s’immiscer dans le réseau de collecte des eaux usées, avant de ressortir chargées de contaminants, dont les norovirus qui sont d’origine humaine », poursuit Sabine Jeandenand. Le phénomène a même été accentué du fait que « l’on se situe sur un bassin-versant de plus de 4.000 km2 » et qu’avec « la multiplication des zones inondées, les eaux de tout ce territoire ont ruisselé jusqu’au bassin d’Arcachon, se chargeant au passage de tous les contaminants possibles ».

« Pas exceptionnel de voir des résidus sur la chaussée ou dans des jardins… »

La directrice du Siba estime que le réseau d’assainissement ne peut être tenu responsable d’un événement climatique exceptionnel, « sachant que ce réseau n’est pas fait pour transporter des eaux de ruissellement ». Pour Thierry Lafon, cette situation est bien la preuve que « le dogme de l’infiltration à la parcelle, défendu depuis les années 1980 par nos collectivités locales, ne tient plus ». S’il reconnaît que « 80 % du temps cette solution ne génère pas de problème, parce qu’il ne pleut pas ou peu », il rappelle que « sur le bassin d’Arcachon les nappes sont affleurantes, et en cette saison, elles sont généralement quasiment à ras du sol ». Comprendre qu’il n’y a pas besoin de pluie « centennale » pour les faire déborder.

« Il y a déjà eu des débordements par le passé, et il n’est pas exceptionnel de voir sur la chaussée, ou dans le jardin de certains particuliers, des résidus avec des traces de papier toilette », dénonce l’ostréiculteur. « Ce qui a été nouveau cette fois-ci, c’est que l’épidémie de gastro-entérite a débarqué, et au final c’est cela qui a apporté une visibilité au phénomène de débordement, qui est récurrent sur le bassin. »

Le réseau d’assainissement « insuffisant » face à l’urbanisation galopante ?

Et la situation ne serait pas près de s’améliorer, si l’on en croit plusieurs associations environnementales qui pointent du doigt l’urbanisation du bassin d’Arcachon. La Sepanso (une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement) de la Gironde a ainsi dénoncé il y a quelques jours « le développement effréné de l’urbanisme et l’augmentation de population autour du bassin d’Arcachon (+ 1,9 % par an) ». Elle s’inquiète que le Scot (Schéma de cohérence territorial) en cours d’approbation prévoit une poursuite de cette croissance démographique de 1,1 % par an ces dix prochaines années, avec pour conséquence la production de 30.000 nouveaux logements sur l’ensemble de la période, même si le document insiste sur la « préservation des espaces naturels ».

« L’urbanisation fait que le réseau d’assainissement est davantage sollicité, abonde Thierry Lafon, et surtout elle se fait dans un déni total par rapport à la nature même de ce territoire qui était à l’origine un marais. » « Le réseau est sous-dimensionné, appuie Bruno Hubert, de l’association Audenge Citoyenne, et nous payons vingt ans de déni concernant les conséquences liées à l’urbanisme. » Ce dernier s’inquiète par ailleurs des événements climatiques, « qui seront de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochés » ces prochaines années, « ce qui ne peut qu’accentuer le phénomène. » La directrice du Siba rétorque : « L’urbanisation sur le bassin n’est absolument pas le sujet. Preuve en est : lorsque nous avons changé le collecteur principal qui déverse les eaux usées (dans l’océan et après traitement) au wharf de La Salie, nous en avons diminué le diamètre. »

Le wharf de La Salie déverse les eaux usées, et traitées, du bassin d'Arcachon, dans l'océan. - TRAVERS

Thierry Lafon, lui, n’en démord pas : le salut des milieux naturels du bassin passera par la réhabilitation des fossés et des crastes, qui ont tendance à disparaître. « Ces réseaux creusés autrefois permettaient d’évacuer les eaux de pluie et d’éviter ces problèmes », soutient-il, même s’il reconnaît que ce serait « un travail compliqué » de les remettre en état. « Mais le phénomène se reproduira si on reste en l’état », prévient-il.

Le préfet de la Gironde a annoncé de son côté qu’il allait convoquer les collectivités à une réunion portant notamment sur les investissements à réaliser en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales.