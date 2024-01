« Si vous ne la cassez pas, vous pouvez la prendre. » Une petite voix frêle accueille Céline Nezet dans la chambre d’hôpital. En cet après-midi pluvieux de décembre, la responsable de l’unité de soins aux Hôpitaux privés rennais à Cesson-Sévigné est venue récupérer Johan, une poupée ayant les traits d’un petit garçon dont la vieille dame semble apprécier la compagnie. « Cette patiente s’en occupe très bien, elle lui parle, le couche et lui donne parfois à manger », reconnaît la cadre de santé.

C’est elle qui a eu l’idée il y a quelques mois de recruter Johan et Léa dans son service, suscitant l’incrédulité de ses collègues. « Tout le monde me demandait à quoi allaient servir ces poupées », se souvient-elle. La présence de poupées dans cette unité de médecine polyvalente qui accueille une patientèle assez âgée peut en effet surprendre. Plus qu’un gadget ou un divertissement, il s’agit en fait d’une thérapie alternative utilisée pour les personnes souffrant de troubles cognitifs graves comme la maladie d’Alzheimer.

« La présence de ces poupées les rassure »

Cette doll therapy est déjà appliquée depuis plusieurs dizaines d’années dans des pays comme les Etats-Unis, la Suède ou le Canada. En France, ces poupées empathiques, dont le poids et la taille se rapprochent de ceux d’un bébé, ont également fait leur apparition dans certains Ehpad et hôpitaux. Objectif : rassurer les malades d’Alzheimer et calmer leurs angoisses. « Pour les personnes souffrant de démences, c’est important de maintenir des repères pour préserver l’autonomie, souligne Céline Nezet. Les poupées peuvent jouer ce rôle en faisant remonter des souvenirs chez certains. »

A chaque fois que les équipes médicales sentent un patient un peu angoissé ou déboussolé, elles n’hésitent plus désormais à sortir les poupées. « Je n’en avais jamais entendu parler avant, mais j’ai tout de suite trouvé l’idée intéressante », indique Clément, jeune infirmier. Et concluante, selon lui. « La présence de ces poupées les rassure, ils communiquent et expriment des émotions quand ils les ont dans les bras », assure-t-il. Cette thérapie s’adresse bien sûr surtout aux femmes. « Mais on a quand même un monsieur avec qui ça fonctionne », témoigne Céline Nézet.

Clément, infirmier aux Hôpitaux privés rennais à Cesson-Sévigné, utilise les poupées emphatiques avec des personnes très agitées pour éviter d'avoir recours à des médicaments. - J. Gicquel / 20 Minutes

Elle n’est pas non plus une solution miracle pour tous les patients. « Cela ne marche pas avec tout le monde, souligne la cadre de santé. Cela dépend du stade d’avancée de la maladie mais aussi du vécu personnel de chacun. On a essayé par exemple avec une dame qui s’ennuyait dans sa chambre. On a donc essayé de lui donner une poupée, mais on voyait que c’était compliqué pour elle. Et on a appris après, avec son mari, que cette femme avait perdu un enfant. »

Une approche non médicamenteuse

En cas de crise, les poupées empathiques peuvent également se révéler un outil précieux pour éviter la contention physique ou chimique du patient. « On les utilise pour des personnes très agitées qui essaient de se déperfuser par exemple, explique Clément. Le fait d’avoir un objet dans les mains va les occuper. Et cela va nous éviter de recourir à des médicaments pour calmer ces personnes. »

De plus en plus plébiscitée dans les hôpitaux, cette méthode alternative peut toutefois susciter des interrogations chez les proches des malades, décontenancés de voir leur parent avec une poupée dans les bras. Voire des critiques, certains reprochant aux équipes médicales d’infantiliser les patients. Mais, depuis que Johan et Léa ont rejoint son service, Céline Nézet n’a jamais connu de réactions de la sorte. « Et si cela devait arriver, alors j’expliquerais les bienfaits de ces poupées sur le bien-être des patients », indique la responsable de l’unité de soins, qui songe déjà à en acquérir d’autres.