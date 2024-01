L’étude avait été présentée lors d’un congrès en juin 2022, la voici officiellement publiée. On la doit à une équipe de chercheurs du CHU de Lyon, qui se sont penchés sur le nombre de décès causés par l’hydroxychloroquine lors de la première vague du Covid. Encore une fois, elle semble sans appel pour le traitement à l’origine de la chute de Didier Raoult à Marseille. Explications.

Que dit cette nouvelle étude ?

Les résultats publiés dans la revue Biomedicine & Pharmacotherapy estiment à 16.990 le nombre de décès à l’hôpital dus à la prescription de ce médicament entre mars et juillet 2020, cela dans les six pays étudiés : France, Belgique, Espagne, Italie, Turquie et Etats-Unis. Le plus grand nombre de morts est à déplorer aux Etats-Unis (12.739 décès), la France se situant en bas du tableau avec 199 décès, devant la Turquie (95 morts). Un autre enseignement de l’étude est le taux de prescription de l’hydroxychloroquine à l’hôpital durant cette première vague : il a été en France 15,6 %, soit le plus faible taux si l’on compare à l’Espagne (83,5 %), l’Italie (80,8 %), les Etats-Unis (62,1 %) ou encore la Belgique (51 %).

Comment les chercheurs sont-ils arrivés à ces résultats ?

Ils ont compilé différentes données publiées avant l’essai britannique Recovery, qui dès l’été 2020 livrait les premiers résultats décevants de l’hydroxychloroquine dans le traitement contre le Covid-19. Pour chaque pays étudié, les chercheurs ont ainsi croisé le nombre d’hospitalisations durant la première vague, leur taux de mortalité et le taux de prescription de l’hydroxychloroquine. Ils n’ont pas pris en compte les patients en soins intensifs, estimant que « trop de paramètres externes pouvaient influencer les résultats ». Et retenu les études au panel suffisamment représentatif.

Quels enseignements tirer de ces résultats ?

Les auteurs de l’étude parlent « d''estimations médianes » et reconnaissent les marges d’erreur voire les « limites » inhérentes à toute exploitation statistique d’études. Néanmoins, ils soulignent que ces chiffres, si bruts soient-ils, « représentent probablement la pointe de l’iceberg et sous-estiment largement le nombre de décès liés à hydroxychloroquine dans le monde ». Et ils interpellent sur les risques à prescrire, sans données précises, des molécules à l’efficacité non testée en cas de maladies émergentes.