Si les puffs, ces fines cigarettes électroniques au design coloré et aux parfums de bonbon, inquiétaient les parents, une petite nouvelle devrait encore plus les effrayer. Son nom : la « 9K » ou « puff 9.000 », en raison des 9.000 bouffées qu’elle contient (soit 15 fois plus que la version précédente). Bien qu’il soit interdit en France, cet engin contenant jusqu’à 2 % de nicotine et équivalant à 18 paquets de cigarettes fait fureur devant les portes des collèges et des lycées.

En quoi consiste cette nouvelle trouvaille des industriels, et doit-on s’en inquiéter ? On a posé la question à Loïc Josseran, médecin, professeur de santé publique et président de l’Alliance contre le tabac.

En quoi la 9K est-elle différente des précédentes puffs ?

Elle possède un plus gros réservoir. La 9K permet donc d’effectuer 9.000 bouffées, contre 300 ou 600 pour les premières. L’autre différence, c’est qu’il faut la recharger électroniquement pour aller au bout des 9.000. On n’est donc plus sur un objet qui ressemble à un stylo et qu’on peut facilement dissimuler dans une trousse mais sur quelque chose de plus visible.

Pour le reste, elle ressemble aux précédentes avec le même florilège de parfums tous plus attrayants les uns que les autres et les mêmes couleurs vives. Certaines ont carrément des lumières qui s’allument et s’éteignent. Les industriels sont toujours plus inventifs.

On est vraiment passé de la tapette à souris au piège à loup

Cette puff XXL est-elle plus dangereuse que les versions miniatures ?

Si un ado choisit une 9K avec 2 % de nicotine, sur la totalité du réservoir, il va consommer davantage de nicotine que dans les précédentes car il y a plus de liquide. Avec celles de 300 ou 600 bouffées, la quantité était limitée. Quand la puff était finie, si on en revoulait, il fallait en racheter. Là, on peut tirer 9.000 fois d’un coup. C’est l’équivalent de 15 puffs posées les unes à côté des autres, ou de 18 paquets de cigarettes. On est vraiment passé de la tapette à souris au piège à loup. Ce type de puffs rend les gamins encore plus addicts et plus rapidement.

A qui cette nouvelle puff s’adresse-t-elle ?

On constate une évolution de la consommation des puffs chez les jeunes. Ça ne s’adresse plus exclusivement aux très jeunes avec des parfums comme « tagada tsoin tsoin » ou « licorne ». On trouve aussi des goûts tels que vieux rhum ou mojito. Le but est de s’adresser à des consommateurs qui veulent s’émanciper et faire plus adultes. Il y a une maturation de cette filière qui est quasiment en train de grandir avec ses consommateurs. Les premiers ont commencé vers 10, 11 ans et à 15, 16 ans, ils passent à ces engins-là, aux 9K. Derrière, ils passeront à la clope.

Justement, consommer ce type de produit conduit-il à une entrée dans le tabagisme « classique » ?

Dans la dernière étude que nous avons réalisée, nous montrons que 45 % des gamins qui fumaient du tabac avaient commencé leur initiation nicotinique par la puff. Ce n’est pas rien. Il y a une volonté manifeste d’attirer le plus tôt possible les gamins. L’objectif est d’arriver à vendre à des enfants des produits qui vont les rendre addicts et les emmener à consommer de la nicotine pendant des années et des années. On a tapé contre la première puff dite « classique », vendue chez les buralistes et dans les magasins de vapotage, et qui devrait bientôt être interdite. Avec cette puff 9.000, ils ont préparé le coup d’après.

La 9K est interdite en France et pourtant, elle circule…

On le voit bien avec ces puffs 9.000 : bien qu’elles soient interdites à la vente chez le buraliste ou en magasin de vapotage, les ados les achètent en ligne sans aucun problème. Il va donc falloir aller plus loin avec des lois visant à lutter contre l’importation illégale. La loi Evin est très bien mais il va falloir passer à une loi Evin 2.0 qui s’intéresse à ce qui s’achète sur le Net. Tout l’enjeu est là.