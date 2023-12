Et si l’on pouvait augmenter la survie des patients atteints d’un cancer du sang avec des excréments ? Le laboratoire de biotech lyonnais Maat Pharma travaille actuellement sur un traitement surprenant, néanmoins très sérieux : le MaaT013, un médicament élaboré à partir de selles humaines.

Injecté par voie rectale, comme pour un lavement, ce médicament vise à restaurer le microbiote des patients qui aurait été détruit ou grandement abîmé par les chimiothérapies et antibiothérapies. Une étape essentielle vers la guérison.

La flore intestinale « collecte les minéraux, les vitamines, les champignons, les virus, les bactéries, rappelle Carole Schwintner, directrice des développements technologiques au sein du laboratoire. En cela, elle participe à la santé de notre système immunitaire. »

« Sous traitement, le taux de survie s’élève à 60 % au lieu de 20 % »

En résumé, avoir un microbiote sain augmente les chances de réussite d’une greffe de moelle osseuse, régulièrement utilisée pour soigner les cancers du sang. Et donc d’accroître l’espérance de vie des patients. Les premiers résultats, enregistrés par le laboratoire, sont encourageants : « Sous traitement, le taux de survie s’élève à 60 % au lieu de 20 % », révèle Carole Schwintner.

Depuis 2018, le laboratoire compte une dizaine de « collectes » et une quinzaine des donneurs pour chacune d’entre elles. Toutes se font uniquement à Nantes pour l’instant. Quant aux volontaires, ils doivent au préalable passer plusieurs étapes pour faire don de leurs selles : remplir un questionnaire, discuter avec un médecin et réaliser des analyses sanguines et fécales. Histoire de s’assurer qu’il n’y ait pas de germes infectieux.

Les selles transportées en train jusqu’à Lyon

Le protocole est contraignant. La collecte, qui s’étale sur une période de 8 semaines, nécessite de faire un don quotidiennement. Le moindre souci doit être signalé. « Chaque don est tracé, donc en cas de problème, il est possible de remonter au donneur tout en lui garantissant l’anonymat », précise Carole Schwintner.

Les selles, elles, sont déposées dans des réceptacles en plastique et conservées dans un incubateur à 5 °C. Les boîtes sont ensuite étiquetées, triplement emballées puis acheminées en train jusqu’à Lyon. De là, elles sont récupérées et transportées en camionnette jusqu’à Saint-Quentin-Fallavier, où se trouve l’usine du laboratoire MaaT Pharma.

Soixante-douze heures au plus tard après la collecte, les selles, issues de quatre dons différents, sont mélangées pour produire la substance active du médicament. Cette combinaison « permet d’obtenir un produit beaucoup plus riche », souligne Carole Schwintner. Et donc favorise « une meilleure acceptation du traitement ».

Actuellement, ce nouveau médicament est testé uniquement en milieu hospitalier. Deux cents patients ont déjà pu en bénéficier. Il pourrait être mis sur le marché en 2026. Par ailleurs, d’autres médicaments à base de selles sont en cours de développement, sous forme de gélule qui pourrait être en mise en vente sous ordonnance, cette fois, auprès des particuliers.