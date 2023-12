Julie* ne se souvient plus du moment où cela a commencé. Mais parfois, alors qu’elle est absorbée par ce qu’elle fait, elle se rend compte qu’elle a très envie d’aller aux toilettes, se retient et là… un orgasme. « Je ressens un frisson, une sorte de petite décharge électrique qui me parcourt le corps de haut en bas. C’est à la fois très rapide et très agréable », assure-t-elle.

Il y a deux ans, la trentenaire cherche à se renseigner. Est-elle la seule à ressentir un mini-orgasme à chaque vessie trop pleine ? Après quelques recherches sur Internet, elle pose enfin un mot sur ce qu’elle ressent : un « peegasm », fusion des mots « pee » (pisser) et « orgasm ». Elle découvre alors que certaines femmes se retiennent d’uriner le plus longtemps possible pour ressentir cette jouissance. D’autres ressentent également un plaisir intense au moment d’enfin assouvir leur envie pressante.

La contraction des muscles du plancher pelvien

Comment expliquer ce phénomène ? Wim Slabbinck, un sexologue interrogé par Vice, avance un argument biologique : les muscles du plancher pelvien. « Ce sont les muscles qui relient l’urètre, le vagin et l’anus. Lorsque tu jouis ou urines, tu contractes les muscles du plancher pelvien qui créent des vibrations rythmiques. Ce qui arrive quand tu as besoin d’uriner, c’est que tu contractes ces muscles de la même manière que quand tu as un orgasme, de sorte que tu l’obtiens réellement. »

Certes, l’orgasme est bon pour la santé et le moral, mais ne vous retenez surtout pas volontairement d’uriner pour le provoquer, sous peine de lourdes conséquences sur votre corps ! A commencer par un risque d’infection urinaire. « La vessie contient toujours un peu de bactéries, c’est un bon milieu de culture, mais le fait de la vidanger régulièrement en urinant fait qu’elles ne vont jamais être trop nombreuses pour provoquer une infection, explique Julia Maruani, gynécologue médicale. En se retenant d’uriner, au long cours, le taux de bactéries dans les urines va augmenter et cela peut provoquer une infection. »

A ne pas reproduire

Mais ce n’est pas tout. Repousser au maximum le moment où on ira aux toilettes risque aussi de déréguler le fonctionnement normal de sa vessie. « Cet organe se distend jusqu’à 400 ml maximum, moment où un signal est envoyé au cerveau pour aller aux toilettes, poursuit la médecin. Mais si la distension de la vessie est à son maximum et qu’on ne va pas aux toilettes, cela va créer des troubles secondaires sur la régulation. » En gros, la vessie se distendant au-delà de ses capacités, ses muscles vont s’abîmer. « Après, on va avoir plus de mal à uriner, en forçant, voire en appuyant sur son ventre pour aider la vessie à se vider. »

Et les conséquences se retrouvent sur un autre organe : le cerveau. Ce dernier va envoyer plus souvent un signal d’envie d’uriner alors que la vessie n’est pas pleine. « On se retrouve avec des femmes qui vont avoir des envies impérieuses d’uriner, c’est-à-dire qu’elles vont avoir envie alors qu’il n’y a pas grand-chose dans leur vessie », assure la gynécologue. Pire, cela peut aller jusqu’à l’incontinence et nécessiter une rééducation. Pour ne pas en arriver là, ne vous retenez jamais d’aller aux toilettes pour ressentir ce petit frisson. Il existe quand même plein d’autres manières de jouir.