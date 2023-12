On sait ce qui a causé la disparition de Chandler Bing. La mort de l’acteur Matthew Perry, star de la série « Friends », le 28 octobre dernier, a été provoquée par « les effets aigus » d’une prise de kétamine, a annoncé vendredi le bureau de médecine légale du comté de Los Angeles.

« Avec les niveaux élevés de kétamine découverts dans les échantillons sanguins post-mortem, les principaux effets mortels proviendraient à la fois d’une surstimulation cardiovasculaire et d’une insuffisance respiratoire », indique le rapport. Mais quels sont les effets de cette substance ? Dans quel cadre ce médicament est-il utilisé et quelles sont les conséquences de son usage détourné en drogue ? 20 Minutes vous explique.

Qu’est-ce que la kétamine ?

A l’origine, la kétamine est un médicament. C’est « un agent anesthésique utilisé pour interventions de courte durée », précise le gouvernement dans sa base de données publique des médicaments. Il permet « également, grâce à des injections répétées ou à son utilisation en perfusion intraveineuse, d’obtenir une anesthésie prolongée durant plusieurs heures ».

Et « la kétamine est aussi utilisée depuis plusieurs années pour prendre en charge des douleurs rebelles en soins palliatifs, voire des douleurs chroniques », précise l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). A ce jour, la kétamine « est classée sur la liste des stupéfiants, insiste l’agence sanitaire. Tous les médicaments contenant de la kétamine sont des médicaments stupéfiants. Leur prescription est donc limitée à 28 jours, rédigée en toutes lettres et sur une ordonnance sécurisée. Et ces médicaments sont réservés à un usage hospitalier ».

La kétamine est également utilisée en chirurgie vétérinaire, comme anesthésique et analgésique à action rapide.

Pourquoi a-t-elle été détournée en drogue et quels sont ses effets ?

« Les propriétés psychotropes de la kétamine font que cette substance est également utilisée pour un usage non médical », répond l’ANSM. Dans ce cadre, « (elle) est le plus souvent sniffée sous forme de poudre », précise Drogues info service. En soirée, les consommateurs en parlent sous d’autres appellations : spécial K, K, kéta, ké, kéké, Kate ou encore drogue à poney.

« Les effets habituellement recherchés par les consommateurs, qualifiés par eux de plaisants ou agréables, sont des sensations d’euphorie, de flottement, d’irréalité, de rêves colorés, de perceptions d’images psychédéliques ou de révélations mystiques », explique le Respadd, réseau de prévention des addictions.

A dose élevée, « elle entraîne des effets hallucinogènes et dissociatifs, des visions déformées des personnes et des objets, un sentiment que le temps s’arrête et une perte de la sensation physique de son corps. A ce stade, l’usager peut ressentir une perte d’équilibre, ajoute Drogues info service. Et en augmentant encore la dose, la décorporation est nettement ressentie, l’usager a l’impression de quitter son corps. Il arrive que le corps de l’usager soit anesthésié, ce qui l’empêche de bouger et de parler. En pratique, la durée totale des effets se situe entre 40 minutes et 4 heures », poursuit le service national d’aide à distance en matière de drogues et de dépendances. Une durée toutefois difficile à préciser, « car la kétamine entraîne une perte de la notion du temps ».

Quels sont les risques ?

La kétamine peut « provoquer un "bad trip" qui se manifeste par de l’anxiété, des hallucinations angoissantes, des bouffées délirantes, voire des attaques de panique », prévient Drogues info service.

Elle peut aussi causer « un "K-hole" ou "trou noir", qui peut survenir avec une dose élevée, notamment en cas d’association avec l’alcool ». Une expérience décrite comme « très angoissante et traumatisante, qui se manifeste par une perte totale de repères, une impossibilité de bouger et de parler, une sensation angoissante de dissociation du corps et de l’esprit et des hallucinations intenses et effrayantes ».

En outre, l’usage chronique et répété de kétamine peut entraîner la survenue de maladies urinaires sévères parfois irréversibles, mais aussi causer « des douleurs abdominales intenses, aussi appelées "K-pain", "K-cramps", allant de la simple douleur abdominale à d’intenses coliques, prévient Drogues info service. Mais aussi une insuffisance rénale parfois irréversible, des maladies du foie et des troubles de la mémoire à court et long terme ». Et « seule la prise de très hautes doses peut entraîner une défaillance cardiaque », ce qui pourrait être le cas pour Matthew Perry.

Quel est son pouvoir addictogène ?

Les usagers réguliers de kétamine peuvent développer une dépendance. Et une tolérance, soit le besoin d’augmenter les prises pour ressentir les effets, qui peut apparaître rapidement.

A ce jour, « l’usage de kétamine à des fins récréatives est en train de se répandre largement dans nombre de pays occidentaux », observe le Respadd. En France, « le suivi des données relatives à l’abus, la dépendance, l’usage détourné et le trafic par le réseau des CEIP-A (Centres d’Évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance) remonte à 1997 », précise l’ANSM dans sa dernière enquête sur le sujet. On observe une augmentation du nombre d’usagers, que ce soit pour un usage festif, un contexte de douleur ou un contexte Chemsex). Et un « fait nouveau » apparaît : « l’usage chez des mineurs, qui représentent désormais 4 % des usagers ».