Dans l’univers complexe de l’esthétique féminine, il existe des aspects souvent méconnus et parfois tabous. Parmi eux, il y en a un qui touche quotidiennement des millions de femmes à travers le monde et qui reste un sujet délicat : le poil au menton. Beaucoup considèrent cette particularité comme inattendue, voire gênante, et pourtant il est essentiel de comprendre que le phénomène est bien plus répandu qu’on ne le pense. Entre facteurs hormonaux, influences génétiques et pathologies, nous avons demandé à la dermatologue Marie Jourdan de nous expliquer les raisons de la repousse sans fin de ce poil.

Est-ce normal d’avoir un ou plusieurs poils au menton quand on est une femme ?

Avoir du poil au menton, c’est complètement normal. C’est même l’apanage de tout le monde. En réalité, nous naissons tous avec le même nombre de petits poils au niveau du menton. Mais avec la puberté, le taux d’hormones masculines chez les hommes va permettre le développement de ce duvet en barbe. Alors que chez les femmes, le taux d’hormones masculines, même s’il existe et que les femmes en sécrètent, n’est pas suffisant pour transformer ce petit poil miniaturisé. Si une femme a donc un poil qui pousse au niveau du menton, c’est probablement lié à un dérèglement hormonal, à un déséquilibre en faveur des hormones masculines.

Qu’est-ce qui peut expliquer ce dérèglement hormonal ?

L’un des déséquilibres hormonaux qui nous concerne toutes, c’est la ménopause. Ce moment où les ovaires vont diminuer la production d’œstrogènes jusqu’à l’arrêt, laissant la part belle aux hormones masculines. Mais parfois, pas besoin d’attendre la ménopause. Les origines génético-ethniques peuvent favoriser l’apparition des poils au niveau du menton, soit parce qu’il y a un léger déséquilibre hormonal en faveur, soit parce qu’on se transmet de génération en génération la sensibilité des récepteurs au niveau des poils, aux hormones. Et donc ces bulbes pileux, ces usines de fabrication ayant des récepteurs plus sensibles aux hormones masculines, même sans avoir de déséquilibre hormonal, peuvent faciliter la pousse de poil au menton.

Parfois, quand il y a plusieurs poils au niveau du menton, on peut se poser la question d’un hirsutisme. Pour en avoir le cœur net, on va faire un bilan hormonal pour regarder s’il n’y a pas une maladie sous-jacente qui expliquerait ce déséquilibre. Cette pousse de poil peut aussi être liée au fameux syndrome des ovaires polykystiques où les ovaires vont fabriquer plus de testostérone. Elle peut même être liée à un hyperfonctionnement des glandes surrénales, qui peut aller jusqu’à une tumeur de ces glandes. Mais pas de panique, on s’en rend très vite compte sur la prise de sang.

Comment s’en débarrasser ?

Il est facile de tirer dessus pour s’en débarrasser. Toutes les méthodes d’épilation sont donc envisageables pour retirer ce poil : la pince à épiler, les crèmes dépilatoires, la cire ou même le rasoir, car contrairement à la légende urbaine, ce n’est pas parce qu’on rase son poil qu’il va devenir plus dru. On peut aussi se tourner vers une méthode plus définitive qui va détruire l’usine du poil : l’épilation au laser. Mais celle-ci ne se fait qu’à condition qu’il n’y ait aucun problème hormonal.