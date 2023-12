On comprend à sa lecture que la crise sanitaire aura des effets durables sur la santé des Français. Ce mardi matin, une étude sur les grandes causes de décès en 2021 en France, réalisée par l’Inserm, la Drees et Santé Publique, est rendue publique. En 2021, on dénombre 660.168 décès, un chiffre inférieur à celui de 2020 (667.497 décès), mais qui reste nettement supérieur à celui des années précédentes, même en tenant compte du vieillissement de la population. Le rapport met en avant le Covid-19 à la troisième place des causes de mortalité et avance que de façon générale, la crise sanitaire a eu des effets indirects sur plusieurs pathologies.

Quelles sont les grandes causes de décès en 2021 ?

Les conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur la mortalité sont décrites dans l’étude comme « encore majeur en 2021, causant directement 61.000 décès », ce qui représente environ 9 % des décès toutes causes confondues en 2021. Le Covid-19 arrive, comme en 2020, au troisième rang des causes de décès, après les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire. L’épidémie a été particulièrement virulente dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), dans lesquels la couverture vaccinale était moindre qu’en métropole.

Les tumeurs représentent plus d’un quart des décès et concernaient plus de 55 % d’hommes. « Les tumeurs du poumon, des bronches et de la trachée représentent 17,9 % des décès par tumeur », pointe aussi le rapport. La mortalité due aux tumeurs continue de diminuer, à l’exception des tumeurs du pancréas et des mélanomes, toujours en hausse. Les maladies de l’appareil circulatoire, sont de leur côté responsables d’environ 20 % des décès en 2021 et concernent à 47,4 % des hommes.

Quels sont les effets indirects du covid 19 ?

Entre 2015 et 2019, la tendance était à la baisse sur les mortalités liées aux maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et, depuis 2020, une inversion de cette tendance est à l'oeuvre et se confirme en 2021. Les données de 2021 incluent également de façon nouvelle une hausse des décès liés aux maladies digestives et de l’appareil circulatoire. « Les écarts par rapport à la tendance passée sont cohérents avec les résultats internationaux et contribuent à documenter des possibles effets directs et indirects de l’épidémie de Covid-19 sur la mortalité », avance prudemment l’étude.

C’est le contexte de l’épidémie et ses contraintes qui pourraient participer à expliquer ces changements. L’étude évoque « des effets indirects de l’épidémie de Covid-19 (retard de prise en charge, isolement social plus important jouant sur les comportements, hausse de la consommation nocive d’alcool, difficultés d’accès aux soins, séquelle pour ceux dont la Covid-19 est en cause associée, etc.) » D’autres facteurs sans lien avec l’épidémie ne peuvent être exclus et les autorités sanitaires pointent des résultats qui incitent à des études complémentaires pour mieux comprendre ces hausses de mortalité.

Parallèlement, les mortalités dues aux maladies respiratoires, aux maladies du système nerveux dont la maladie d’Alzheimer et aux démences baissent en France en 2021, de façon plus accentuée que la tendance 2015-2019. « Ces baisses pourraient être liées, comme en 2020, à une concurrence entre la Covid-19 et ces autres causes, analyse l’étude. Il est possible qu’une partie des personnes décédées de la Covid-19 seraient décédées d’une autre cause la même année, en l’absence de pandémie ». Pour les maladies respiratoires, les mesures d’éloignement social imposées pendant la crise sanitaire ont induit une très faible circulation des virus grippaux, avant décembre 2021.

Quels sont les premiers chiffres de mortalité pour 2022 ?

L’Insee estime pour l’année 2022 « un surcroît de 54.000 décès par rapport à ceux attendus en l’absence d’épidémie de Covid-19 ou d’autres événements inhabituels », rapporte l’étude. Selon ces estimations, qui ne sont pas encore consolidées, le Covid-19 aurait causé le décès d’environ 41.000 personnes en 2022.

Les projections confirmeraient une tendance à la hausse, en 2022, pour certaines maladies (métaboliques, nutritionnelles, endocriniennes, digestives et circulatoires). « La hausse la plus importante constatée en 2022 concernerait les maladies de l’appareil respiratoire, avec 9.000 décès de plus qu’en 2021 (45.000 contre 36.000). Cette hausse pourrait être liée aux deux épisodes épidémiques hivernaux, avance les autorités sanitaires. Pour autant, les nombres de décès rapportés à la population ne dépasseraient pas ceux d’avant la crise sanitaire : les taux standardisés resteraient inférieurs à ceux de 2018 et 2019. »