La procureure de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, a été saisie par la section Force ouvrière des Hôpitaux universitaires de la capitale alsacienne (HUS), a annoncé mardi soir le syndicat. Le but ? « Dénoncer des faits pouvant être qualifiés de non-assistance à personne en danger », explique FO dans un communiqué, avant de détailler.

« Cette mise en danger concerne, pour Force ouvrière, les professionnels travaillant dans les services d’urgences des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, particulièrement le Nouvel Hôpital Civil et l’hôpital de Hautepierre, ainsi que tous les patients pris en charge en urgence aux HUS. »

Le syndicat pointe clairement « la dégradation des services d’urgences au CHU […] depuis l’année 2016/2017 ». « Il apparaît évident pour Force ouvrière des HUS de saisir Mme la Procureure de la République pour une mise sous lumière et une véritable prise en compte de l’ensemble des difficultés qui potentiellement engendre des risques pour les professionnels et lors des prises en charge pour les patients et citoyens », écrit-il encore, en attente, maintenant, de répercussions.