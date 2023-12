Maxilase, Toplexil, Vogalène… Voici la liste de certains médicaments bien connus du grand public à éviter en pharmacie. Ce mardi, le site Prescrire a publié un bilan des médicaments à écarter « pour mieux soigner ». Selon la revue médicale, 105 médicaments autorisés s’avèrent « plus dangereux qu’utiles ». Parmi eux, 88 sont commercialisés en France.

Cette liste a été dressée selon la balance bénéfices-risques. « Le plus souvent, quand un traitement médicamenteux paraît souhaitable, d’autres options ont une meilleure balance bénéfices-risques que ces médicaments à écarter. Et dans certaines situations, l’option la plus prudente est de ne pas recourir à un médicament », explique la revue dans un communiqué.

Des patients pas assez protégés

Par rapport à l’année précédente, la liste noire s’avère stable. Pourtant, Prescrire alerte : « il compte toujours de très nombreux médicaments plus dangereux qu’utiles, ce qui traduit les insuffisances des autorités de santé pour protéger les patients. »

Parmi les médicaments qu’on peut retrouver en pharmacie, le Maxilase est « sans efficacité » et expose « à des troubles cutanés ou allergiques parfois graves ». On retrouve également le Toplexil qui montre des « effets indésirables disproportionnés dans le traitement symptomatique de la toux ». Enfin, des médicaments comme le Vogalène ou le Vogalib exposent « à des troubles du rythme cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et des morts subites ».