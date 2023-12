Ils demandent à l’exécutif d’agir en urgence. Dans une lettre adressée au ministre de la Santé Aurélien Rousseau et publiée par Le Parisien, ministre de la Santé, 48 addictologues demandent au gouvernement de soutenir le mois sans alcool, mondialement connu sous le nom de « Dry January ».

Ces professionnels jugent que « la confiance envers le gouvernement pour mener une politique cohérente et résolue » contre l’alcoolisme est presque rompue. « La restauration de cette confiance ne peut passer que par des gestes forts, aussi bien en termes de contenu que de portée symbolique », estiment-ils.

« L’alcool provoque 41 000 morts par an, or, en France, la prévention est quasi nulle. Quelque chose ne va pas », rappelle dans sa lettre le professeur Olivier Cottencin, président du collège universitaire national des enseignants d’addictologie à l’origine de ce courrier.

Le ministère veut s’engager sur « une politique générale contre l’alcool »

Les bienfaits du mois sans alcool sont « attestés dans les pays qui pratiquent des campagnes similaires depuis de nombreuses années, notamment au Royaume Uni » analysent les signataires, qui précisent que le soutien de cette initiative par Santé publique France a été suspendu.

« Cependant, depuis 2020 la reprise par un collectif interassociatif a rencontré l’opinion, comme les sondages le confirment régulièrement. Elle est consensuelle et il serait plus que dommage que le ministère de la Santé et de la Prévention, et son agence sur ce champ, continuent de s’en tenir à l’écart », concluent les experts. Contacté par Le Parisien, le ministère de la Santé répond qu’« Aurélien Rousseau, déterminé, veut s’engager sur une politique générale contre l’alcool ».