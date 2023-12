Riche en vitamines, en antioxydants, en minéraux et très peu calorique, le pamplemousse a plus d’un atout. Et les Français l’ont bien compris, puisque près de 30 % en consomment chaque semaine et 79 % au moins une fois par mois, d’après une étude réalisée par des chercheuses de l’Université de Floride en 2020.

Pourtant, ce fruit n’est pas sans danger. Car la consommation de pomélos (le vrai nom du fruit que nous appelons pamplemousse) en parallèle de la prise de certains médicaments peut s’avérer toxique. Comment l’expliquer ? Quels sont les risques ? Et les médicaments concernés ? 20 Minutes fait le point.

Pourquoi l’interaction entre le pamplemousse et certains médicaments est-elle dangereuse ?

Les interactions toxiques entre le pamplemousse et certains médicaments sont dues à des substances appelées furanocoumarines. « Elles se trouvent surtout dans la partie blanche située sous l’écorce », explique le ministère de la Santé. Ces agents vont neutraliser une enzyme, le cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), qui joue un rôle essentiel dans la dégradation et l’élimination de certains médicaments par le corps. En mangeant du pamplemousse, la quantité de médicament entrant dans le sang va donc être plus importante que prévu, avec un risque de surdosage.

« Les effets du pamplemousse s’observent même s’il est consommé à distance de la prise du médicament : par exemple, un verre de jus de pamplemousse bu le matin exerce un effet sur un médicament pris uniquement le soir », précise le ministère.

Ces interactions concernent également les jus. Les industriels étant souvent réalisés par pression totale du fruit, ils sont d’autant plus riches en furanocoumarines et donc d’autant plus toxiques en cas de prise de certains médicaments.

Attention, le pamplemousse n’est pas le seul agrume pointé du doigt. Les oranges amères, les citrons verts, bergamotes et tangélos contiennent également des furanocoumarines sous leur écorce.

Quels sont les dangers ?

En raison du surdosage, le risque est de voir augmenter les effets indésirables du médicament. Entre autres : troubles du rythme cardiaque, troubles musculaires, toxicité pour les reins, pour la moelle osseuse et caillots sanguins.

« Les personnes âgées sont particulièrement à risques car elles consomment plus de médicaments et présentent davantage de pathologies fragilisantes associées, comme des maladies cardiaques », ajoute Jérôme Barrière, oncologue médical ayant alerté sur ces risques d’interaction sur X.

Quels sont les médicaments concernés ?

De multiples substances sont à risque de surdosage. Les médicaments contre le cholestérol comme la simvastatine (Zocor, Lodales) ou l’atorvastatine (Tahor) augmentent par exemple le risque d’atteintes musculaires. Les immunosuppresseurs tels que la ciclosporine (Neoral) et le tacrolimus (Prograf), les antiarythmiques comme le multaq et le procoralan, les anti-inflammatoires comme le budésonide. L’antidépresseur sertraline, plus connu sous le nom de Zoloft, l’anxiolytique buspirone et l’antipsychotique quétiapine sont également concernés. « En revanche, aucune relation entre la consommation de jus de pamplemousse et une baisse d’efficacité d’un traitement antibiotique ou contraceptif n’a été établie », ajoute l’agence.

Dans le doute, n’hésitez pas à poser la question à votre médecin ou à votre pharmacien qui, contrairement au grand public, sont au courant. « La consigne, si on prend un de ces traitements, c’est de ne pas consommer de pamplemousse », tranche l’oncologue. Un verre d’eau, c’est bien aussi.