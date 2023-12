Réforme ou pas réforme ? Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi à l’Assemblée que le gouvernement allait engager début 2024 une « réforme » de l’Aide médicale d’Etat (AME), qui couvre les frais de santé des étrangers sans papiers, une demande insistante de la droite parlementaire. « Le gouvernement s’engage (…) à répondre aux exigences et aux questions posées par les sénateurs », a lancé Gérald Darmanin en ouverture des débats sur le projet de loi immigration.

Ce qui n’a pas empêché le locataire de la Place Beauvau de se prendre un camouflet. Plus tard, en effet, l’Assemblée a adopté par 270 voix contre 265 une motion de rejet préalable, infligeant une très lourde défaite politique au gouvernement. L’examen du texte a été interrompu avant même que ne soient abordés les articles au fond. Et le sort de l’AME, que le Sénat souhaite transformer en simple Aide médicale d’urgence, est en sursis. Mais qu’est-ce que l’AME ? Qui peut bénéficier de ce dispositif ? Quelle prise en charge offre-t-il aux bénéficiaires et quel est son coût ? 20 Minutes vous explique tout.

Qui peut bénéficier de l’AME en France ?

« L’aide médicale de l’Etat (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources », explique la Direction de l’information légale et administrative (DILA), placée sous l’autorité de la Première ministre.

En pratique, pour y être éligibles, les demandeurs doivent « résider en France depuis plus de trois mois » et « ne pas avoir de titre de séjour depuis plus de trois mois ». Ils doivent aussi « percevoir des ressources ne dépassant pas certains plafonds », variables selon qu’ils habitent en métropole ou dans les Dom [hors Mayotte, où l’AME n’est pas applicable], poursuit la DILA. Le revenu annuel d’une personne seule résidant ne doit ainsi pas dépasser 9.719 euros si elle réside en métropole et 10.817 euros dans un Dom.

Pour demander l’AME, un dossier est à remplir et à déposer auprès de sa Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). « Votre CPAM vous informe de sa décision au plus tard 2 mois après, ajoute la DILA. Si au bout de ce délai, vous n’avez pas reçu de réponse, cela signifie que votre demande est refusée. Si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué pour venir retirer votre carte d’admission à l’AME ». Une carte à présenter aux professionnels de santé consultés.

L’AME est accordée pour une durée d’un an à partir de la date de dépôt de la demande, elle doit donc être renouvelée chaque année. Et « elle est attribuée sans conditions aux enfants mineurs dont les parents sont en situation irrégulière, même lorsque ces derniers n’en bénéficient pas encore ou dépassent le plafond de ressources », complète l’Assurance maladie.

Quelle prise en charge l’AME accorde-t-elle à ses bénéficiaires ?

Lorsqu’elle est accordée, la carte AME permet au bénéficiaire « de justifier de ses droits et de bénéficier de la dispense d’avance de frais qui s’imposent à tout professionnel de santé, indique l’Assurance maladie. Sont pris en charge à 100 % les soins médicaux et hospitaliers, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale, pour les soins médicaux et dentaires ; les médicaments remboursés à 100 %, 65 % ou 30 % ; les frais d’analyses ; les frais d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale ; les frais afférents à certaines vaccinations ainsi que ceux liés à certains dépistages ; les frais liés à la contraception ou encore à l’interruption volontaire de grossesse », détaille-t-elle.

En revanche, l’AME ne couvre pas « les frais de cures thermales, les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l’assistance médicale à la procréation ainsi que les médicaments et produits nécessaires à leur réalisation, et les médicaments à service médical rendu faible remboursés à 15 % », précise la CPAM.

Combien l’AME coûte-t-elle chaque année ?

C’est l’un des points majeurs qui oppose ses défenseurs et ses détracteurs. Pour ces derniers, l’AME, en plus de générer un « appel d’air » pour l’immigration clandestine, coûte « trop cher », avec un coût annuel de 1,2 milliard d’euros annuels pour 400.000 bénéficiaires. « Un "appel d’air" jamais démontré, qui crée finalement un risque d’atteinte aux droits de tous », estime la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans un avis publié fin novembre. Au même moment, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, déclarait que « l’AME est un dispositif essentiel de santé publique ». Un dispositif cher à la communauté médicale qui, dans une récente tribune signée par 3.500 médecins, estime qu’une restriction de l’AME « limiterait et retarderait de façon majeure l’accès aux soins » des étrangers en situation irrégulière en les privant d’accès à la médecine de ville, et provoquerait « une augmentation du recours aux soins hospitaliers urgents, plus complexes et plus coûteux ».

A ce jour, « l’AME représente 0,4 % des dépenses de soins de la France, donc nous expliquer que c’est du fait des étrangers qu’il y aurait un trou dans le budget de la Sécurité sociale est aberrant », insistait il y a quelques semaines la présidente du groupe LFI à l’Assemblée Mathilde Panot.

Chaque année, « 470 milliards d’euros de prestations sont versés par la Sécurité sociale », précise la Sécu, dont 235,8 milliards d’euros de consommation de soins et de biens médicaux. Ce qui confirme le pourcentage de 0,4 % des dépenses avancé par LFI ou par François Braun, prédécesseur d’Aurélien Rousseau, qui balaient l’hypothèse d’un recours abusif à l’AME ou d’un « appel d’air ». Ce que confirme l’ONG Médecins du monde dans son rapport sur l’AME publié mi-octobre, selon lequel près de neuf personnes sur dix éligibles à l’AME n’y ont pas recours : « Près de 87 % n’ont pas de droits ouverts en France ».