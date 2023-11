L’exécutif s’attaque (de nouveau) au tabagisme. Lors d’une conférence de presse ce mardi, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé plusieurs mesures antitabac. Après une baisse d’une ampleur inédite entre 2016 et 2019, le tabagisme s’est stabilisé en France, mais les inégalités sont fortes en fonction du milieu social. La France comptait en 2021 plus de 12 millions de fumeurs quotidiens, soit 25 % des 18-75 ans.

Chez les jeunes, la prévalence du tabagisme quotidien a baissé significativement, passant de 25 % à 16 % entre 2017 et 2021. Mais le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France, avec 75.000 morts par an. Entre interdiction sur toutes les plages de France et nouvelles hausses de prix, 20 Minutes fait le point pour vous sur ces annonces.

Hausse des prix

Le prix du paquet de cigarettes sera porté à un minimum de 13 euros courant 2026 avec une première étape à 12 euros en 2025, a annoncé le ministre de la Santé ce mardi. La hausse des prix du tabac « est bien la mesure la plus efficace contre le tabac selon l’OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet », a justifié Aurélien Rousseau lors d’une conférence de presse.

De nombreuses marques atteignent aujourd’hui le prix de 11 euros pour un paquet de 20 unités. Dès janvier 2024, les prix des paquets devraient augmenter, cette fois sous l’effet de l’inflation, de 40 à 50 centimes, selon des estimations de la Confédération des buralistes communiquées lundi à l’AFP.

Interdiction du tabac dans de nombreux lieux

Les espaces sans tabac vont être généralisés à toutes les plages, parcs publics, forêts, et aux abords de certains lieux publics, notamment les établissements scolaires, a annoncé mardi le ministre de la Santé et de la Prévention Aurélien Rousseau.

« Le sans tabac sera désormais la norme », a affirmé le ministre, lors de la présentation à la presse du programme national de lutte contre le tabac. « Les espaces sans tabac – qui sont déjà plus de 7.200 à travers plus de 73 départements – sont avant tout le résultat d’un mouvement impulsé localement par les communes. Nous renversons aujourd’hui la responsabilité et fixons ce principe qui devient la règle », a-t-il précisé.

Adieu la puff

Par ailleurs, « comme la Première ministre s’y était engagée », la vente des produits du vapotage jetables [puffs] prisés notamment des jeunes, sera interdite, a annoncé Aurélien Rousseau, dénonçant une « aberration tant de santé publique qu’environnementale ».

Avec ses saveurs enfantines, sucrées ou fruitées, ses emballages aux couleurs vives et son prix modique, la puff, qui existe sous une vingtaine de marques, inquiète car elle cible les adolescents, constituant une porte d’entrée vers le tabagisme. L’interdiction se fera « grâce à une proposition de loi transpartisane », examinée à l’Assemblée nationale en commission ce mardi après-midi et dans l’hémicycle le 4 décembre.