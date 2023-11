C'est le premier de l'automne 2023. Un foyer de grippe aviaire a été identifié dans un élevage dans le Morbihan, a annoncé mardi le ministère de l'Agriculture. Plusieurs oiseaux sauvages infectés ont été retrouvés dans la Meuse, en Camargue. En Bretagne, c'est un élevage de dindes qui a été déclaré comme foyer. Le niveau de risque lié à la grippe aviaire sur le territoire métropolitain français sera relevé mercredi de « négligeable » à « modéré », indique ce mardi le Journal officiel.

« Cet arrêté qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène est pris suite à la mise en évidence d’une dynamique d’infection dans l’avifaune sauvage migratrice dans les pays voisins et vise à renforcer les mesures de surveillance et de prévention », est-il précisé dans le JO. Le risque épizootique auquel sont exposés les volailles et autres oiseaux captifs en cas d’infection des oiseaux sauvages par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est classé en trois catégories, « négligeable », « modéré » et « élevé ».

Des dizaines de millions de volailles euthanasiées

Ce risque avait été abaissé à « négligeable » en juillet. Avant cela, la France était restée en niveau de risque « élevé » à compter de novembre 2022, avant de redescendre à « modéré » en avril. L’épizootie de grippe aviaire, qui sévit aussi en Amérique, en Europe et en Asie, a conduit à l’euthanasie de dizaines de millions de volailles ces dernières années en France.

Depuis l’été 2021, elle a provoqué l’abattage de 32 millions de volailles. La France a observé une endémisation du virus parmi la faune sauvage locale, alors que le virus arrivait plutôt auparavant par les oiseaux migrateurs. Dans l’espoir de maîtriser enfin le virus, le gouvernement a rendu obligatoire la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards, hors reproducteurs, à partir du 1er octobre.