Il flotte un air de déjà-vu au bureau chargé de la Chine à l’OMS. Près de quatre ans après l’apparition d’une « pneumonie virale », à l’origine de la pandémie de coronavirus, la Chine connaît une recrudescence des cas de maladies respiratoires. Assez pour pousser l’OMS, à l’époque accusée de laxisme, à mettre la pression sur Pékin pour obtenir des précisions. Que se passe-t-il donc en Chine ? Faut-il craindre un scénario Covid bis ? 20 Minutes fait le point avec Anne Goffard, virologue au CHU de Lille.

Quelle est la situation en Chine ?

Le 13 novembre, les autorités chinoises ont reconnu devant la presse une augmentation des maladies respiratoires dans le pays. Des médias chinois et le système de surveillance mondial des maladies ProMED ont précisé mardi que des cas de pneumonie non confirmée chez des enfants circulaient dans le nord du pays. Selon les autorités chinoises, cette recrudescence de maladies respiratoires serait liée à l’abandon des mesures anti-Covid.

« En Chine, il y a eu des confinements très long et très stricts, durant lesquels la population n’a pas été confrontée aux infections virales », confirme le médecin Anne Goffard. Aussi, les Chinois ne sont « pas bien protégés contre le rhume et les infections de l’hiver » qui arrivent, avec une vague de froid qui frappe actuellement Pékin. Le problème, c’est qu'« on n’a pas de chiffres sur le nombre de cas, la mortalité, etc. », un scénario « habituel » pour la Chine. « C’est normal que l’OMS s’inquiète, on ne veut pas reproduire la situation de 2019 », raisonne la chercheuse, tout en incitant à « ne pas paniquer ».

Qu’est-ce que l’OMS a demandé à la Chine ?

L’OMS indique avoir demandé à la Chine « des informations épidémiologiques et cliniques supplémentaires, ainsi que des résultats de laboratoire sur ces foyers signalés chez les enfants ». L’organisation « a également demandé des informations complémentaires sur les tendances récentes de la circulation d’agents pathogènes connus, notamment la grippe, le SARS-CoV-2, le VRS qui touche les nourrissons et Mycoplasma pneumoniae, ainsi que sur le degré d’engorgement du système de santé », précise encore le communiqué. L’organisation basée à Genève recommande aussi à la population de respecter « des mesures visant à réduire le risque de maladie respiratoire ».

Faut-il avoir peur d’une nouvelle épidémie ?

Face au manque d’informations venues de Chine, les craintes sont compréhensibles. Mais dans les pays occidentaux, « une immunité collective anti-Covid s’est construite », rassure Anne Goffard, là où la vaccination en Chine a été défaillante ou faite avec un vaccin « pas très efficace ». Un nouveau variant pourrait toujours émerger, mais la trajectoire des variants du Covid va vers une baisse des cas graves. « Surveillée chez nous », la grippe pourrait « circuler beaucoup en Chine cet hiver ». « Il est encore temps de se vacciner », urge le médecin, qui signale aussi qu’une épidémie de bronchiolite est en cours en France.

La nouveauté ne viendrait alors pas d’un virus mais d’une bactérie, Mycoplasma pneumoniae, observée en Chine. Parmi une foule de parents à l’hôpital de l’Institut de pédiatrie de Pékin ce jeudi, Zhou Yedong porte sa fille de 4 ans sur les épaules : « Ma fille a une pneumonie liée à Mycoplasma pneumoniae. On ne l’envoie plus à l’école maternelle pour l’instant », explique-t-il à l’AFP. « Beaucoup de ses camarades de classe sont malades de ça en ce moment. » La bactérie, qui causerait des pneumonies chez les enfants, fait aussi l’objet d’une « alerte de Santé publique France », qui mène l’enquête pour vérifier si le nombre de cas est anormalement élevé. Dans tous les cas, « le port du masque, l’aération des locaux, la distanciation, ça marche aussi » pour lutter contre ces maladies, serine Anne Goffard.