« Palpez vos disco bawls ». Dans une vidéo qui vient d’être publiée sur TikTok, la Fondation pour la recherche contre le cancer (Arc) met en scène la reine des drag-queen The Nicky Doll qui incite les internautes à se palper les boules. Le but de cette pratique : repérer les premiers signes du cancer des testicules et donc éviter potentiellement une chimiothérapie. Il s’agit du cancer le plus fréquent chez les 20-35 ans mais peu de jeunes hommes le savent.

Pour tout savoir sur l’autopalpation, 20 Minutes a rencontré Natacha Naoun, oncologue médicale à l’hôpital Gustave Roussy de Villejuif. Dans cette vidéo, la médecin conseille tout d’abord de comparer ces deux testicules. « Face à un miroir, on vérifie qu’il n’y a pas de grosse différence. »

La professionnelle montre ensuite les gestes à effectuer. « On supporte le testicule avec quatre doigts puis on fait rouler le pouce pour chercher une irrégularité ou une petite masse », explique-t-elle. Un exercice qu’elle conseille de réaliser après avoir pris une douche ou un bain chaud car « la peau est plus détendue et on sent mieux les petites aspérités, s’il y en a. »

Attention toutefois, toutes les grosseurs ne sont pas synonymes de tumeurs. Il peut s’agir d’une inflammation ou d’une accumulation d’eau par exemple. Consulter un médecin en cas de masse permettra d'obtenir le bon diagnostic.

La vidéo montrant comment effectuer l’autopalpation des testicules se trouve en tête de cet article.