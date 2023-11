La soumission chimique est au cœur de l’actualité depuis le début de l’affaire Joël Guerriau. Le sénateur de Loire-Atlantique est soupçonné d’avoir administré une drogue à la députée Modem Sandrine Josso en vue d’une agression sexuelle. Ce mode opératoire, qui consiste à droguer une personne à son insu pour commettre un crime ou un délit, notamment un viol, une agression sexuelle ou un vol, est fréquent. Et il ne se limite pas au GHB glissé dans le verre d’une inconnue en boîte de nuit, mais peut aussi être utilisé par un proche dans la sphère amicale, familiale ou professionnelle.

Quels sont les premiers signes d’une soumission chimique et les réflexes à adopter dans le cas où on en serait victime ? 20 Minutes a posé la question à plusieurs experts.

Une abolition du contrôle

Si le GHB est souvent cité comme la « drogue du violeur », de nombreuses autres substances sont utilisées pour soumettre chimiquement une personne. Des drogues, tout d’abord, comme le GBL, l’ecstasy ou la MDMA, mais aussi des médicaments largement prescrits en France comme les antihistaminiques ou les benzodiazépines (Valium, Xanax, Lexomil…).

Si les effets diffèrent entre chaque produit, tous ont un point commun : des propriétés sédatives. « Ce qui est recherché, c’est l’abolition du contrôle et donc de la résistance, résume Hervé Martini, médecin addictologue et président de l’association Addictions France. Avec les benzodiazépines, on se retrouve dans un état de somnolence, de déréalisation, voire un état ambivalent d’euphorie. »

Problème d’équilibre, fatigue extrême et micro-hallucinations

Lorsque l’on a un doute sur une boisson ou un aliment ingéré, il est important de se poser les bonnes questions. Ai-je un bon équilibre ? Ai-je raisonnablement sommeil ? Ma vigilance est-elle normale ? Ai-je une perte de repères, avec de micro-hallucinations ? Si les réponses sont positives, il est très probable que vous ayez été drogué à votre insu. Et ce ne sont pas les seuls indices. Certaines drogues, comme l’ecstasy ou la MDMA, sont fortes en goût. « Dès que la boisson a un goût bizarre, on pose son verre tout de suite », tranche le psychiatre addictologue Philippe Batel. Toutefois, les substances utilisées sont souvent inodores et peuvent passer totalement inaperçues lorsqu’elles sont mélangées dans une boisson.

D’autres effets peuvent également se faire sentir. « La coke et l’ecstasy créent une sensation de perte de contrôle sur ses pulsions et une forte excitation », explique Michaël Bisch, psychiatre addictologue et vice-président de la Fédération Française d’Addictologie. Si le GHB décuple également la libido, il provoque aussi une amnésie. « Le mélange alcool – benzodiazépines peut également donner lieu à une perte de mémoire », poursuit Philippe Batel. Et les effets de chaque produit sont décuplés s’ils sont couplés à une consommation d’alcool.

Prendre la bouteille suspecte comme preuve

Alors si l’on vient de se rendre compte que l’on est victime de soumission chimique, que faire ? La première chose est de se mettre en sécurité. Fuir, dans la mesure du possible. Alerter les secours en appelant le 15 ou le 17 et prévenir des proches. Evidemment, arrêter tout de suite de boire ou de manger le contenu douteux, et ne pas le faire goûter à des proches pour voir s’il est vraiment suspect. Si cela est possible, prendre avec soi la bouteille ou le plat en question peut être judicieux, afin d’avoir une preuve de la soumission chimique.

Enfin, il est recommandé de rester en position semi-assise pour éviter de chuter. Si la victime est inconsciente, elle doit être mise en position latérale de sécurité, afin qu’elle ne s’étouffe pas avec son vomi. « Les témoins ou proches doivent rester à ses côtés tout le long pour lui parler et la maintenir en état de vigilance », ajoute Hervé Martini.

Pas la peine de se faire vomir ou de boire beaucoup d’eau

Même si on peut penser que c’est une bonne solution, se faire vomir est complètement inutile. « Essayer de régurgiter un comprimé est vain car les gélules utilisées sont pilées et les drogues sont sous une forme liquide ou en poudre, prévient Michaël Bisch. C’est d’autant plus inutile que si vous en ressentez les effets, c’est que le produit est déjà dans le sang et le cerveau. » Pas la peine non plus de boire ou de manger en grande quantité pour tenter de réduire les effets de la drogue. « Contrairement à ce que l’on croit avec l’alcool, boire beaucoup d’eau n’élimine pas la substance plus vite », insiste le médecin.

Il est ensuite conseillé de se rendre immédiatement aux urgences, dans une unité médico-légale, afin d’effectuer des analyses toxicologiques. « La plupart des substances restent seulement quelques heures dans le sang, quelques jours dans les urines et quelques semaines dans les cheveux », rappelle Michaël Bisch. Et le GHB n’est plus détectable au bout de seulement douze heures. D’où l’intérêt d’être pris en charge le plus rapidement possible.