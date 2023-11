Le « Mois sans tabac », c’est bientôt fini. Si comme moi, et 92.000 Français inscrits sur le site, vous essayez d’arrêter de fumer en novembre, bienvenue dans cette troisième semaine sans aucune cigarette ! Après avoir rencontré une tabacologue puis une hypnothérapeute, j’ai décidé de tester l’acupuncture et spécifiquement l’auriculothérapie avec le docteur Miloradovich.

Un point, d’abord, sur mes substituts nicotiniques. J’ai complètement arrêté les patchs passant ainsi de 21 mg collés sur mes bras à zéro. Je ne mâche quasiment plus de chewing-gums à la nicotine, en revanche, impossible de laisser tomber la cigarette électronique (à 0,3 Mg de nicotine), véritable béquille qui m’aide à ne pas craquer. Car à J + 18 de l’arrêt du tabac, le moral est au plus bas et l’énervement bien présent.

Ça tombe bien, l’acupuncture agirait sur les symptômes liés au sevrage tabagique en permettant, notamment, d’apaiser la personne qui arrête de fumer. Tout ce dont j’ai besoin. « L’acupuncture permet d’équilibrer les énergies à travers l’organisme » détaille la médecin Tatiana Miloradovich. « Ces actions peuvent être analgésiques, antidouleurs, anti-inflammatoires et myorelaxantes. »

L’auriculothérapie, c’est quoi ?

Concernant l’auriculothérapie, il s’agit de mettre les aiguilles dans l’oreille qui est considérée comme un écosystème. « L’oreille ressemble à un fœtus à l’envers » décrit la médecin généraliste, « elle a des connexions avec le cortex sur les différents organes qui sont représentés dans l’oreille ». En acupuncture, il existe plusieurs points spécifiques au sevrage tabagique dans l’oreille, sur le visage et sur le corps.

À noter que ni l’acupuncture, ni l’auriculothérapie ne sont remboursées par l’Assurance maladie et en France, seul le personnel médical est légalement autorisé à utiliser des aiguilles.

Pour voir la séance d’acupuncture, regardez la vidéo en tête de cet article. Et si vous arrêtez, vous aussi, la cigarette, n’hésitez pas à m’écrire en commentaire pour partager vos conseils et astuces.