Mauvaise nouvelle sanitaire. Les méningites à méningocoques, potentiellement mortelles, ont connu un « rebond sans précédent » en France après l’arrêt des mesures sanitaires mises en place pendant le Covid-19, prévient l’Institut Pasteur, qui appelle à élargir le vaccin aux adolescents, particulièrement touchés.

Les méningites constituent une infection des enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Dans la plupart des cas, elles sont virales, mais peuvent aussi être d’origine bactérienne : c’est le cas des méningites à méningocoques. La transmission se fait de personne à personne par contact étroit et prolongé.

Environ une personne sur dix dans la population générale (mais un adolescent sur trois) est porteuse de méningocoques sans qu’aucun symptôme de la maladie ne se déclare. Fièvre élevée, maux de tête violents, vomissements, raideur de la nuque, photosensibilité, taches rouges ou violacées (purpura), sont les principaux symptômes. Imprévisible et foudroyante, cette maladie peut engendrer la mort en moins de 24 heures, sans prise en charge rapide. Correctement traitée, la mortalité reste de 10 %.

Une hausse inédite en France

Lors de l’épidémie de Covid-19, les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation sociale ont eu des conséquences positives sur les infections respiratoires, rappelle l’Institut Pasteur. Ce fut le cas pour la méningite à méningocoques qui a vu son nombre de contaminations chuter de plus de 75 % en 2020 et 2021. Mais le centre de référence s’est interrogé sur la suite, lorsque les mesures de protection s’assoupliraient.

Si 298 cas ont été enregistrés entre janvier et septembre 2019, 421 cas ont déjà été répertoriés entre janvier et septembre 2023, soit une augmentation de 36 %, « alors même que le pic hivernal n’a pas encore eu lieu », pointe Pasteur. Des niveaux « jamais atteints » en France, souligne Muhamed-Kheir Taha, responsable du Centre national de référence des méningocoques, qui propose de « reconsidérer la stratégie vaccinale actuelle ».

Aujourd’hui en France, seule la vaccination contre le méningocoque de groupe C est obligatoire, depuis 2018. La vaccination contre le méningocoque B est simplement recommandée chez les nourrissons depuis 2022.