Finie la cigarette grillée en douce dans les toilettes à la récré. Has-been, trop visible, trop odorant, trop cher et traqué par la loi, le petit tube de tabac n’a plus la cote. Mais les industriels du tabac ne renoncent pas à leur clientèle adolescente, qu’ils cherchent toujours à fidéliser. Et alors que le débat sur l’interdiction des puffs, les cigarettes électroniques jetables, arrive à l’Assemblée, d’autres produits à base de nicotine circulent déjà.

Ce mercredi, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a ainsi recommandé l’interdiction des sachets et perles de nicotine, qui ciblent particulièrement un public jeune, et un durcissement plus global de la réglementation encadrant les nouveaux produits à base de nicotine. Le CNCT note que « certains produits oraux, comme les sachets et perles de nicotine, échappent à la réglementation » sur la publicité du tabac, « une faille largement exploitée par les industriels qui utilisent des stratégies marketing agressives pour commercialiser ces produits avec un ciblage des jeunes ».

21 % des 13-16 ans connaissent l’existence des perles de nicotine

L’association « constate l’apparition régulière de nouveaux produits à la nicotine » et « relève de manière systématique des infractions généralisées en matière de publicité » auxquelles « s’ajoute un marketing sur les lieux de vente et en ligne ». Des publicités qui « ont vocation à maintenir le consommateur dans l’addiction à la nicotine et surtout de recruter de nouveaux usagers », déplore le CNCT, estimant que « le développement et la commercialisation de ces nombreux produits sont ainsi majoritairement portés par la disponibilité des arômes attractifs ciblant directement les adolescents ».

Un constat qui rejoint un sondage BVA publié mardi par l’Alliance contre le tabac, selon lequel 21 % des jeunes âgés de 13 à 16 ans ont entendu parler des perles de nicotine de type Nicopop et 19 % des sachets de nicotine tels que Nicopouches ou LYFT. L’étude a été réalisée en ligne du 29 août au 6 septembre auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 adolescents âgés de 13 à 16 ans. Bien que sa commercialisation soit interdite en Europe (outre la Suède et la Norvège), 7 % des 13/16 ans disent avoir déjà utilisé le snus (sachet de tabac ou de nicotine à sucer), une proportion en hausse depuis l’an dernier, relève l’Alliance contre le tabac.