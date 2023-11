C’est une « aberration de santé publique » et « environnementale ». La cigarette Puff est visée par une proposition de loi transpartisane qui vise à l’interdire. Les députés se pencheront début décembre sur cette initiative.

Ces cigarettes bon marché, au goût acidulé ou fruité et au design coloré, inquiètent car elles ciblent surtout les adolescents, alors que la cigarette électronique est interdite aux mineurs. L’interdiction à venir de ces produits, qui proposent un certain nombre de bouffées pour un taux de nicotine compris entre 0 et 20 mg/ml, avait aussi été réclamée par Élisabeth Borne début septembre.

« Une aberration »

En novembre la députée écologiste Francesca Pasquini et l’élu Renaissance Michel Lauzzana ont déposé un texte en ce sens, soutenu par un large éventail de groupes, dénonçant « une aberration tant du point de vue de la santé publique que de celui de l’empreinte environnementale ».

La conférence des présidents, qui réunit les chefs de file de l’Assemblée nationale, a décidé mardi de l’inscrire à l’agenda de la prochaine « semaine de l’Assemblée », prévue du 4 au 8 décembre. Toujours à la recherche de temps législatif pour les propositions de députés, l’Assemblée divisera désormais ces semaines entre des textes de la majorité présidentielle (60 % du temps) et des textes transpartisans (40 %).