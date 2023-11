Comme 12 millions de Françaises et de Français, je suis une fumeuse quotidienne, ou plutôt, j’étais une fumeuse. Voilà huit jours que je me suis lancé le défi du « Mois sans tabac ». Arrêter de fumer et me débarrasser de l’addiction à la nicotine en trente jours. Pour y arriver, j’ai rencontré la psychologue et hypnothérapeute Isabelle Célestin-Lhopiteau.

Avant la séance d’hypnose, un bilan s’impose et des objectifs clairs sont à définir. Pour ma part, je suis à J + 8 de l’arrêt du tabac, lors de mon rendez-vous. Je n’ai pas craqué et j’en suis plutôt fière. En revanche, je vapote beaucoup avec ma cigarette électronique qui est à 0,3 mg de nicotine. Je vapote au bureau, dans la rue, sur mon canapé, bref, j’ai l’impression d’avoir troqué une addiction pour une autre.

Ça tombe bien, l’hypnose pour le sevrage tabagique lié à la cigarette électronique fonctionne aussi. Il s’agit de se mettre dans un état de conscience modifiée pour changer une perception de douleurs, modifier un stress ou encore une addiction. « L’hypnose va agir comme une reprise de contrôle » détaille la directrice de l’Institut français des pratiques psychocorporelles, « c’est comme on reprogrammation intérieure où la personne comprend qu’elle peut faire autrement ».

L’hypnothérapie est considérée comme une technique alternative et n’est pas remboursée par l’assurance maladie. Pourtant, c’est l’une des méthodes les plus testées en France malgré un prix situé entre une quarantaine à une centaine d’euros.

Pour voir la séance d’hypnose, regardez la vidéo en tête de cet article. Et si vous arrêtez, vous aussi, la cigarette, n’hésitez pas à m’écrire en commentaire pour partager vos conseils et astuces.