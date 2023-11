La bronchiolite continue de s’étendre en France. L’épidémie annuelle, qui touche essentiellement les bébés, a désormais gagné le plus gros de la métropole après une accélération ces derniers jours, a annoncé mercredi l’agence de santé publique.

Lors de la semaine écoulée au 5 novembre, « l’activité liée à la bronchiolite était en nette augmentation dans l’Hexagone », résume un bilan hebdomadaire de Santé publique France.

La Corse reste la seule encore épargnée

Quatre nouvelles régions (Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) sont désormais considérées en phase épidémique, ce qui porte à dix le nombre de régions de métropole dans cette situation.

Sur les trois restantes, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont en phase pré-épidémique et seule la Corse est encore épargnée. Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane restent touchées par l’épidémie.

Une épidémie pour l’instant moindre qu’en 2022

La bronchiolite, causée principalement par le virus respiratoire syncytial (VRS), provoque des difficultés respiratoires chez les bébés. Généralement sans gravité, elle peut néanmoins déboucher sur des passages aux urgences et des hospitalisations. L’an dernier, elle a ainsi été à l’origine d’une épidémie sans précédent depuis plus de dix ans, conduisant des dizaines de milliers de nourrissons à l’hôpital.

L’épidémie est pour l’heure moindre qu’à la même époque de 2022 mais plusieurs indicateurs – consultations de médecins libéraux, passages aux urgences – ont accéléré la semaine dernière pour retrouver le niveau déjà élevé de 2021. L’une des grandes questions est l’effet qu’aura un nouveau traitement préventif, le Beyfortus de Sanofi. Initialement proposé à tous les bébés nés depuis février, il est actuellement réservé aux maternités, dans l’attente de nouveaux stocks.

Le Covid-19 en phase descendante

Santé publique France a, par ailleurs, donné un bilan de deux autres maladies : le Covid-19, en phase descendante, et la grippe saisonnière, toujours limitée à quelques cas sporadiques en métropole en attendant l’inévitable épidémie annuelle. Seules La Réunion et désormais Mayotte, dans une situation particulière car sujettes à un climat inversé dans l’hémisphère Sud, sont déjà en phase épidémique.