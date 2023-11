« Futurs parents, écoutez-vous ! », insiste le pédiatre Arnault Pfersdorff

En consultation à son cabinet strasbourgeois, à la clinique Sainte-Anne toute proche, régulièrement sur le plateau de La maison des Maternelles sur France 2… A 70 ans, Arnault Pfersdorff n’en a pas fini avec la pédiatrie. « Quand on aime son métier, on pratique. Je continue car je l’aime », justifie celui qui vient de publier son huitième ouvrage. Coécrit avec la sage-femme Anna Roy, Votre grossesse (Hatier) permet aux futurs parents d’obtenir des réponses à un monde souvent inconnu. Des premières interrogations qui naissent quand le désir d’enfant arrive aux six premières semaines de vie du bébé, en passant évidemment par la grossesse et l’accouchement. Au total, 136 thématiques sont abordées.

Pourquoi ce nouvel ouvrage ?

Oui, c’est vrai que j’en ai déjà écrit quelques-uns sur la parentalité, dont un qui en est à sa troisième réédition, Bébé, premier mode d’emploi. Je suis même en train d’en préparer un sur les ados, qui sortira dans un an et demi. Après, j’aurai fait le tour ! Ça permettra d’aller du désir d’enfant jusqu’à ses 16 ans. Ça posera toutes les problématiques afin d’accompagner les parents, quels que soient les modèles familiaux.

Venons-en à cette dernière publication, Votre grossesse, qui balaie donc une période allant des premières aspirations de bébé jusqu’au post-partum. Pourquoi s’être penché sur cette thématique précise ?

J’ai un vrai lien de travail avec les sages-femmes depuis longtemps puisque j’interviens comme pédiatre réanimateur. En plus, comme je suis chroniqueur à La maison des maternelles sur France 2, j’ai fait la connaissance d’Anna Roy. C’est tout naturellement que nous est venue l’idée d’écrire un livre ensemble, qui est une première à quatre mains entre nos professions.

Mais est-ce que ce livre ne revenait pas plutôt à un gynécologue, surtout sur la partie grossesse ?

Non pas du tout car la sage-femme s’occupe de toute la partie utérus, de la partie femme. Et moi, je gère la pathologie ainsi que l’accompagnement du fœtus, du nouveau-né et du post-partum. Nous sommes tout à fait complémentaires.

Est-ce que le désir d’enfant est toujours aussi prononcé en France aujourd’hui ?

Il y a une baisse de 7 % de la natalité au premier semestre 2023 et on espère que ce ne sera pas pareil au deuxième car ce serait ennuyeux. La raison principale, on la connaît : c’est l’âge moyen du premier enfant chez une femme, de 30-31 ans en région parisienne et de 28-29 ans ailleurs. Ce décalage vers un âge plus important fait qu’il y a un appel plus fréquent à la Procréation médicalement assistée (PMA). Parce que les ovocytes vieillissent avec elles et que les problèmes de fertilité s’accentuent. J’ajoute, pour expliquer cette baisse, que les femmes cherchent aujourd’hui à faire davantage leurs preuves côté professionnel avant de s’engager dans un projet de grossesse.

L’endométriose, qui touche environ une femme sur dix aujourd’hui, est-elle également une raison de cette baisse de la natalité ?

Pas forcément parce que cette maladie existe depuis assez longtemps mais était malheureusement sous-diagnostiquée. Autrefois, on lui disait souvent '' Ne nous embête pas avec tes règles, tu reviendras quand ça ira mieux ». Heureusement, ce temps-là est révolu. On a aujourd’hui les moyens de détecter ces foyers secondaires de follicules qui ne sont pas placés au bon endroit et donnent ces douleurs intenses.

Quelles questions se posent aujourd’hui les femmes avant de se lancer dans un projet de grossesse ?

Souvent, c’est ''Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je me sens prête''. Un doute s’est installé et je me demande si les réseaux sociaux et internet n’y sont pas pour quelque chose. Le fait d’aller sur des forums, de communiquer entre copines qui n’ont jamais la même histoire mais se comparent entre elles, donne un stress avant que le pas ne soit franchi. Trop d’informations tuent l’information. La deuxième raison, c’est que beaucoup ont tendance à ne pas se faire confiance. La troisième, je pense qu’il est lié à l’éclatement des familles. Parents et enfants habitaient plus volontiers proches il y a quarante ans. On faisait alors confiance à sa mère. Je ne dis pas que ce modèle était bien mais on se posait moins de questions. Aujourd’hui, une femme veut maîtriser son destin. Elle veut maîtriser quand, avec qui, de quelle façon elle va avoir un enfant. Et elle ne veut plus que le jugement de sa propre mère intervienne dans ses décisions. Tout ça peut donner une sorte de solitude. Pour terminer, je dois aussi parler des considérations économiques. Ce facteur joue, pas de la même façon selon les foyers, mais avoir un enfant représente un coût. Couches, lait, crèches etc.

La couverture de « Votre grossesse », publié chez Hatier. - Hatier

Est-ce que la préservation de la planète freine également certains ?

Oui, c’est plus confidentiel. Un enfant, c’est l’équivalent en émissions de CO2, de quinze allers-retours d’un vol Paris-New York. Par an. Des Suédois l’ont prouvé par une publication sur le sujet. Alors oui, des gens sont sensibles à cette question tout comme ceux qui se demandent quelle planète ils vont laisser à leur progéniture.

Dans votre livre, vous allez jusqu’au post-partum, soit environ six semaines après l’accouchement. Pourquoi ?

Parce qu’il serait incomplet sans les premiers jours de vie. On parle aujourd’hui des 1.000 premiers jours et ça va des deux mois de la grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant. Je ne suis pas allé jusque-là mais le livre permet à une femme de vivre tranquillement son désir d’enfant, sa grossesse et d’avoir les outils pour les premières semaines.

Comment les parents vivent-ils cette période ?

En général, la première visite du pédiatre a lieu lorsque le bébé a un ou deux jours. Ma première question aux parents, ou à la mère seulement, est alors de savoir comment se passe l’alimentation. Et la plupart du temps, j’entends ''j’aimerais bien essayer d’arriver à l’allaiter''. Cette réponse montre l’inquiétude et l’angoisse de ne pas y parvenir. Et je vous passe les autres problèmes que j’entends, ''il a des coliques'' ou ''il a un reflux gastro-œsophagien interne (RGO)'', la dernière grande invention d’internet. Les parents changent alors de lait et l’enfant se retrouve à un mois de vie avec déjà trois laits différents. Les RGO, c’est très rare !

Vous le disiez au début, vous aurez bientôt fait le tour des questions que se posent les futurs parents jusqu’à l’adolescence de leur enfant. Est-ce que vous espérez que vos livres deviennent des références comme peuvent l’être ceux de Laurence Pernoud ?

(Rires) C’est ce qu’aimerait l’éditeur ! Je ne me pose pas cette question. Il est vrai que Laurence Pernoud est une icône, qui est désormais décédée. Aujourd’hui, ses livres sont écrits par des auteurs de toute sorte et son guide est devenu une encyclopédie. Je ne pense pas que les parents aient besoin d’une encyclopédie. Ils ont besoin de l’essentiel pour ne pas se noyer, et le tout écrit avec bienveillance.

Dernière question : si vous ne deviez qu’un seul conseil aux futures mamans, quel serait-il ?

De s’écouter. Trop souvent quand il y a une question, la tendance est de chercher sur internet ou de demander à quelqu’un d’autre. Alors qu’elles ont souvent la solution ! Je ne parle évidemment pas de sujets très techniques, de maladie rare etc. Je le répète aux futurs parents : écoutez-vous, faites-vous confiance !